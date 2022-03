為病母找藥！ 她搭車逃亡途中遭俄軍開火1車3死

2022/03/13 14:48

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭超過2週,導致大量平民傷亡。烏克蘭1名31歲女子原本打算留在首都基輔協助救治傷患,但她患病的母親的藥品服完情況下,母女決定搭車逃亡他國尋找藥品,孰料在路途中遭遇俄軍坦克無情開火,最終母女、司機共3人不幸逝世。

綜合外媒報導,美國國際開發總署(USAID)署長鮑爾(Samantha Power)於9日表示,機構中有1名31歲烏克蘭女子馬克塞茨卡(Valeriia Maksetska)是一名訓練有素的醫護人員,自從上月24日俄羅斯揮軍入侵烏國後,就決定留在首都基輔照護傷患。

不過因為馬克塞茨卡的患病母親伊琳娜(Irina)近日服完手邊醫用藥品,母女2人因此決定搭乘計程車逃往他國找藥,一行人驅車前往邊境的路途中,遇上一列俄軍坦克車隊而被迫停在路邊等待時,竟遭到俄軍坦克無情開火,馬克塞茨卡、伊琳娜和計程車司機共3人最終不幸身亡。

鮑爾於10日在社群平台「推特」難過地說,「馬克塞茨卡是名富有同情心、才華洋溢的領導者,且致力於建立社會凝聚力和打擊假訊息,卻在快滿32歲之前遭到俄軍殺害」。

據悉,馬克塞茨卡在烏東頓內茨克(Donetsk)出生和長大,2014年俄羅斯併吞克里米亞半島(Crimean peninsula)後,就開始從事人道救援工作。

I'm enormously sad to share the death of Valeriia "Lera" Maksetska—proud Ukrainian, beloved @USAID implementing partner & brilliant, compassionate leader on building social cohesion & fighting disinformation.



She was killed by the Russian military just shy of her 32nd birthday. pic.twitter.com/ZoMJJN2CJW