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    為病母找藥！ 她搭車逃亡途中遭俄軍開火1車3死

    31歲烏克蘭女子馬克塞茨卡為了幫患病的母親找藥，母女決定搭車逃亡他國尋找藥品，在路途中卻遭遇俄軍開火，最終母女、司機共3人不幸逝世。俄軍坦克於首都基輔外郊的伊爾平（Irpin）。（路透）

    31歲烏克蘭女子馬克塞茨卡為了幫患病的母親找藥，母女決定搭車逃亡他國尋找藥品，在路途中卻遭遇俄軍開火，最終母女、司機共3人不幸逝世。俄軍坦克於首都基輔外郊的伊爾平（Irpin）。（路透）

    2022/03/13 14:48

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭超過2週，導致大量平民傷亡。烏克蘭1名31歲女子原本打算留在首都基輔協助救治傷患，但她患病的母親的藥品服完情況下，母女決定搭車逃亡他國尋找藥品，孰料在路途中遭遇俄軍坦克無情開火，最終母女、司機共3人不幸逝世。

    綜合外媒報導，美國國際開發總署（USAID）署長鮑爾（Samantha Power）於9日表示，機構中有1名31歲烏克蘭女子馬克塞茨卡（Valeriia Maksetska）是一名訓練有素的醫護人員，自從上月24日俄羅斯揮軍入侵烏國後，就決定留在首都基輔照護傷患。

    不過因為馬克塞茨卡的患病母親伊琳娜（Irina）近日服完手邊醫用藥品，母女2人因此決定搭乘計程車逃往他國找藥，一行人驅車前往邊境的路途中，遇上一列俄軍坦克車隊而被迫停在路邊等待時，竟遭到俄軍坦克無情開火，馬克塞茨卡、伊琳娜和計程車司機共3人最終不幸身亡。

    鮑爾於10日在社群平台「推特」難過地說，「馬克塞茨卡是名富有同情心、才華洋溢的領導者，且致力於建立社會凝聚力和打擊假訊息，卻在快滿32歲之前遭到俄軍殺害」。

    據悉，馬克塞茨卡在烏東頓內茨克（Donetsk）出生和長大，2014年俄羅斯併吞克里米亞半島（Crimean peninsula）後，就開始從事人道救援工作。

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