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    擊落多架俄國戰機！烏軍曝光「基輔戰鬼」飛行英姿

    烏克蘭軍方曝光基輔戰鬼英姿。（圖片取自烏克蘭武裝部隊參謀本部臉書）

    烏克蘭軍方曝光基輔戰鬼英姿。（圖片取自烏克蘭武裝部隊參謀本部臉書）

    2022/03/12 09:00

    〔即時新聞／綜合報導〕俄國在空軍戰力方面擁有極大優勢，但開戰後戰果不如專家預期，且還傳出烏克蘭出現獨立擊落10架俄軍戰機的米格-29戰鬥機，被譽為「基輔戰鬼」（Ghost of Kyiv）。如今烏克蘭軍方曝光「基輔戰鬼」在空中作戰時的英姿，似乎是要打破外界對其身分的質疑。

    俄國入侵烏克蘭後，網路上開始瘋傳烏軍米格-29與俄軍su-27交戰影像，更盛傳開戰30小時內就擊落為兩架Su-35、兩架Su-25、一架Su-27和一架米格-29，振奮許多烏克蘭國民和軍人士氣，也是21世紀第一位王牌飛行員（ACE），以及達成一日王牌成就。

    烏克蘭安全局先前曾PO出疑似「基輔戰鬼」照片。武裝部隊參謀本部則於昨日在臉書刊出一張戰鬥機飛行員照片，且一旁寫上「Ghost of Kyiv」證實其真實性，並嗆聲「嗨，俄羅斯的惡棍們，我會飛進你們的靈魂。」

    據烏軍統計，截至10日俄軍共損失超過1萬2千名官兵、335輛戰車、49架軍機、81架直升機、7架無人機、1105輛各式裝甲車等；俄軍則稱自發起軍事行動後，共摧毀2911烏處克蘭軍事基礎目標，其中包括141個防空飛彈系統、86座雷達站、飛機97架、裝甲戰車986輛等。

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