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    系統大出包 印度竟朝巴基斯坦「誤射」飛彈

    印度今日朝巴基斯坦射擊了一枚飛彈。圖為印度與以色列公同開發的閃電（LRSAM）飛彈。（歐新社）

    印度今日朝巴基斯坦射擊了一枚飛彈。圖為印度與以色列公同開發的閃電（LRSAM）飛彈。（歐新社）

    2022/03/11 22:56

    〔即時新聞／綜合報導〕印度今（11）日表示，由於軍武設備在線路維護期間發生「技術故障」，因此意外地向巴基斯坦發射了一枚飛彈，所幸沒有造成人員傷亡。

    《路透》報導，印度國防部在聲明中指出，「2022年3月9日，在線路維護期間，一次技術故障導致一枚飛彈意外發射。據了解這枚飛彈落在巴基斯坦境內，這件事雖然令人非常遺憾，但所幸沒有造成人員傷亡。」

    印度國防部又稱，印度政府非常嚴肅看待此事，並下令高等級法院調查這起意外。

    巴基斯坦政府則表示，已召喚印度駐伊斯蘭瑪巴德（Islamabad，巴基斯坦首都）的代辦官員抗議此事，巴基斯坦也要求調查這樁意外，因為這可能對班機或是人民產生安全威脅。

    根據巴基斯坦軍方發言人伊夫蒂哈爾（Babar Iftikhar）的說法，這枚「高速飛行物體」是從印度北部哈里亞納邦（Haryana）的西爾薩市（Sirsa）發射，最後墜毀在巴基斯坦東部的米安占努市（Mian Channu）近郊。

    巴基斯坦一名空軍軍官透露，這枚飛彈的飛行高度約為4萬英尺（約12公里），速度為3馬赫，而飛彈在落地前，共在巴基斯坦領空內飛行了124公里。

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