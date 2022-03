烏克蘭官方：俄軍針對盧斯科市、聶伯城進行空襲

2022/03/11 15:13

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭遭俄羅斯攻擊已進入第16日,雙方持續對峙,而據稍早外媒的最新消息指出,俄軍今(11日)上午又針對烏國西北部的盧斯科市(Lutsk)及中部聶伯城(Dnipro)進行砲擊。

據英媒《衛報》的最新報導,烏國西北部靠近波蘭(Polish)邊境的盧斯科市,稍早傳出遭到俄軍轟炸的狀況,市長波蘭丘克(Igor Polishchuk)透露,俄軍鎖定市內一座機場空襲,呼籲市民趕緊找地方掩護。

烏克蘭緊急災害應變中心(Ukraine’s state emergency services)指出,當地時間11日早上6點10分,俄軍針對聶伯城內新科達茨基(Novokodatskyi)地區進行了3次空襲行動,至少造成1人死亡。

報導指出,俄軍空襲聶伯城的地點,靠近當地一所幼稚園及公寓大樓,導致一間2層樓高的製鞋工廠起火。

Last night several Russian strikes hit the city of Lutsk in western #Ukraine pic.twitter.com/fCRYQ6i6gA