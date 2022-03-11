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    烏克蘭官方：俄軍針對盧斯科市、聶伯城進行空襲

    烏國西北部的盧斯科市遭到俄軍轟炸，市長波蘭丘克呼籲民眾趕緊找地方掩護。（圖擷取自@michaelh992推特）

    烏國西北部的盧斯科市遭到俄軍轟炸，市長波蘭丘克呼籲民眾趕緊找地方掩護。（圖擷取自@michaelh992推特）

    2022/03/11 15:13

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭遭俄羅斯攻擊已進入第16日，雙方持續對峙，而據稍早外媒的最新消息指出，俄軍今（11日）上午又針對烏國西北部的盧斯科市（Lutsk）及中部聶伯城（Dnipro）進行砲擊。

    據英媒《衛報》的最新報導，烏國西北部靠近波蘭（Polish）邊境的盧斯科市，稍早傳出遭到俄軍轟炸的狀況，市長波蘭丘克（Igor Polishchuk）透露，俄軍鎖定市內一座機場空襲，呼籲市民趕緊找地方掩護。

    烏克蘭緊急災害應變中心（Ukraine’s state emergency services）指出，當地時間11日早上6點10分，俄軍針對聶伯城內新科達茨基（Novokodatskyi）地區進行了3次空襲行動，至少造成1人死亡。

    報導指出，俄軍空襲聶伯城的地點，靠近當地一所幼稚園及公寓大樓，導致一間2層樓高的製鞋工廠起火。

    烏國中部聶伯城11日早上6點10分，遭到俄軍空襲。（圖擷取自@michaelh992推特）

    烏國中部聶伯城11日早上6點10分，遭到俄軍空襲。（圖擷取自@michaelh992推特）

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