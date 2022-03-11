計劃列為主要非北約盟友 拜登、布林肯與哥倫比亞正副總統會面

美國總統拜登（右2）偕同國務卿布林肯（右3）與哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）（左3）等人在白宮會面。（彭博）

2022/03/11 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe biden）、國務卿布林肯（Antony Blinken）及防長奧斯汀（Lloyd Austin）稍早於白宮會見哥倫比亞正副總統等官員，雙邊針對俄烏戰爭、移民問題及氣候變遷等議題交換意見，而他也宣布，計劃將哥國列為主要非北約盟友（MNNA）。

據《福斯新聞》報導，布林肯10日發布推文指出，他與總統拜登在美國白宮與哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）、副總統拉米芮茲（Marta Lucía Ramírez）等官員進行面對面會議。

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布林肯表示，美國及哥倫比亞雙邊官員，針對打擊俄羅斯侵略烏克蘭的行為、處理非法移民問題與應對氣候變遷的合作，進行討論，他認為兩國具有強大且有影響力的夥伴關係。

而美國總統拜登10日也指出，他計劃將哥倫比亞，列為主要非北約盟友。

Joined @POTUS, @IvanDuque, and @mluciaramirez at the White House today. From countering Russian aggression in Ukraine, to our partnership to address irregular migration and climate change, the U.S.-Colombia relationship is strong and effective. — Secretary Antony Blinken （@SecBlinken） March 10, 2022

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