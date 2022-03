計劃列為主要非北約盟友 拜登、布林肯與哥倫比亞正副總統會面

2022/03/11 13:52

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統拜登(Joe biden)、國務卿布林肯(Antony Blinken)及防長奧斯汀(Lloyd Austin)稍早於白宮會見哥倫比亞正副總統等官員,雙邊針對俄烏戰爭、移民問題及氣候變遷等議題交換意見,而他也宣布,計劃將哥國列為主要非北約盟友(MNNA)。

據《福斯新聞》報導,布林肯10日發布推文指出,他與總統拜登在美國白宮與哥倫比亞總統杜克(Ivan Duque)、副總統拉米芮茲(Marta Lucía Ramírez)等官員進行面對面會議。

布林肯表示,美國及哥倫比亞雙邊官員,針對打擊俄羅斯侵略烏克蘭的行為、處理非法移民問題與應對氣候變遷的合作,進行討論,他認為兩國具有強大且有影響力的夥伴關係。

而美國總統拜登10日也指出,他計劃將哥倫比亞,列為主要非北約盟友。

Joined @POTUS, @IvanDuque, and @mluciaramirez at the White House today. From countering Russian aggression in Ukraine, to our partnership to address irregular migration and climate change, the U.S.-Colombia relationship is strong and effective.