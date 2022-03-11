為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    計劃列為主要非北約盟友 拜登、布林肯與哥倫比亞正副總統會面

    美國總統拜登（右2）偕同國務卿布林肯（右3）與哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）（左3）等人在白宮會面。（彭博）

    美國總統拜登（右2）偕同國務卿布林肯（右3）與哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）（左3）等人在白宮會面。（彭博）

    2022/03/11 13:52

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe biden）、國務卿布林肯（Antony Blinken）及防長奧斯汀（Lloyd Austin）稍早於白宮會見哥倫比亞正副總統等官員，雙邊針對俄烏戰爭、移民問題及氣候變遷等議題交換意見，而他也宣布，計劃將哥國列為主要非北約盟友（MNNA）。

    《福斯新聞》報導，布林肯10日發布推文指出，他與總統拜登在美國白宮與哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）、副總統拉米芮茲（Marta Lucía Ramírez）等官員進行面對面會議。

    布林肯表示，美國及哥倫比亞雙邊官員，針對打擊俄羅斯侵略烏克蘭的行為、處理非法移民問題與應對氣候變遷的合作，進行討論，他認為兩國具有強大且有影響力的夥伴關係。

    而美國總統拜登10日也指出，他計劃將哥倫比亞，列為主要非北約盟友。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    賑濟烏克蘭專戶捐款累計近5.3億 總統府資政辜寬敏捐100萬美金
    2022/03/11 11:45

    賑濟烏克蘭專戶捐款累計近5.3億 總統府資政辜寬敏捐100萬美金
    「俄羅斯政府很絕望！」 烏克蘭官員爆：普廷兩週怒拔8大將
    2022/03/11 11:06

    「俄羅斯政府很絕望！」 烏克蘭官員爆：普廷兩週怒拔8大將

    升息在即 價值平衡策略抗波動
    俄侵烏無停火跡象 美商務部長︰制裁行動「無限期」
    2022/03/10 11:16

    俄侵烏無停火跡象 美商務部長︰制裁行動「無限期」
    拜登國情咨文向「四大對象」捎訊！《BBC》點出最感人時刻
    2022/03/02 14:39

    拜登國情咨文向「四大對象」捎訊！《BBC》點出最感人時刻

    余祥銓「瘦身秘辛」一上市就斷貨！
    拜登國情咨文指「普廷錯了」宣布禁止俄航班飛入美國領空
    2022/03/02 12:10

    拜登國情咨文指「普廷錯了」宣布禁止俄航班飛入美國領空
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播