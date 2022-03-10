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    隊友擺爛！南韓傳奇LOL選手罕見怒了：每次都是中國職業選手

    Faker罕見動怒罵中國選手。（擷取自Twitch）

    Faker罕見動怒罵中國選手。（擷取自Twitch）

    2022/03/10 23:59

    〔即時新聞／綜合報導〕全球知名《英雄聯盟》（LOL）南韓職業選手「Faker」，近日在遊戲中進行天梯訓練賽時，遇到一名隊友不斷擺爛，故意送死，讓脾氣好的他罕見動怒。輸了遊戲後，他被告知擺爛的隊友是一名中國的職業隊選手，讓他氣得罵：「為何每次這種人都是中國的職業選手？」他還說，自己已經從2015年開始就忍耐到現在了。

    Faker是《英雄聯盟》職業選手，曾靠強大個人實力率領其隊伍三度奪得世界冠軍，被隊友、玩家敬稱為「大魔王」，是該款遊戲中的傳奇人物。不過，遊戲外的Faker相當沉穩內斂，待人非常親切、客氣，曾受各國不少遊戲主播、工作人員讚譽。

    沒想到，昨日Faker在實況進行天梯積分對戰時，竟罕見動怒。當時，Faker隊伍中的一名隊友因為發揮不佳心情受影響，於是開始消極擺爛，甚至刻意送死，讓敵隊人員擊殺，想快點結束該場比賽，這樣的行為也讓Faker相當不滿。

    遊戲結束後，該名擺爛隊友的戰績是難堪的0擊殺、16死亡、2助攻，而Faker被觀看實況的觀眾告知，該名擺爛隊友其實是《英雄聯盟》中國賽區職業隊「TES」的上路選手「晴天」（Qingtian），讓他氣得表示，韓國伺服器（被公認為所有賽區最強伺服器）不應該發放帳號給這些不自愛的中國選手，他還說，「為何每次這種人（擺爛的人）都是中國的職業選手？韓國選手都沒有這樣的人」。他還說，自己從2015年開始就忍耐這樣的狀況，希望官方重視。

    影片PO出後，有不少中國網友、粉絲緩頰，表示該選手最近出賽機會少，心情比較鬱悶才會這樣，還有人反嗆Faker，稱韓國也有一堆惡意擺爛選手。不過，不少中國網友也表示：「中國打遊戲賭盤水很深」、「除韓服丟人還要護航」、「故意送頭的行為也能護航」。

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