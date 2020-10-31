日本手遊公測遭中國人擠癱還嗆聲！日網友氣炸罵翻

「英雄聯盟：激鬥峽谷」在日本開放公測不久後，出現伺服器擠爆，玩家登入困難情形，即便官方祭出鎖IP手段，還是免不了其他亞洲國家玩家使用VPN跳板登入，其中又以來自中國的玩家占大多數。對此，官方不得不進行維修，並在推特貼出道歉公告。（擷取自官方推特）

2020/10/31 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕全球知名遊戲《英雄聯盟》推出還原度極高手遊版本「英雄聯盟：激鬥峽谷」，並於28日開始在日本、韓國等開始公開測試。不料，日本一開放公測即被大量玩家擠爆，原因之一包括大量來自中國等地的玩家不斷湧入伺服器，也逼得官方不得不開始進行維修作業，此時竟還有中國玩家跑到維修公告下方留言嘲諷，嗆聲，引發日本網友忍不住在推特痛罵中國玩家。

「英雄聯盟：激鬥峽谷」在日本開放公測不久後，出現伺服器擠爆，玩家登入困難情形，即便官方祭出鎖IP手段，還是免不了其他亞洲國家玩家使用VPN跳板登入，其中又以來自中國的玩家占大多數。對此，官方不得不進行維修，並在推特貼出道歉公告。

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沒想到，竟有不少中國人跑到推特下方留言、嘲諷「到底行不行？」、「小小日本服務器」、「搞快點搞快點」；面對中國侵門踏戶行為，日本網友也忍不住開嗆「中國IP通通封鎖」、「沒有禮貌」，很快的，官方推特下方就變為日本、中國網民唇槍舌戰的戰場。對此，官方不得不立刻刪除所有吵架推文，避免衝突進一步擴大。

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