驚險！ 幾乎沒穿防護裝備 烏國專家冒死徒手拆彈

烏國專家沒穿裝備徒手拆彈。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊、NEXTA推特）

2022/03/10 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，戰火導致烏克蘭平民死傷慘重，外媒今（10）日貼出一段2名烏克蘭專家冒死拆除一枚未爆彈的影片，2人身上幾乎沒穿戴防護裝備，驚險過程已吸引超過200萬次點閱。

東歐最大媒體《NEXTA》在推特貼出一段31秒的影片，只見2名幾乎未穿防護裝備、僅套上布手套的烏克蘭拆彈專家，小心翼翼地將未爆彈拆除，其中一人把礦泉水緩緩淋在未爆彈的彈頭上，另一人徒手拆除零件，最終成功解除引爆裝置。

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這段影片至今已超過200萬人次點閱，不少網友捏了一把冷汗直呼「太危險了吧」、「好佩服這兩人...」、「好勇敢啊....」、「我猜攝影師也在努力支持這些傢伙」、「我差點停止呼吸了....」。

華盛頓智庫「中東研究所」敘利亞和打擊恐怖主義項目主任查爾斯李斯特 （Charles Lister）也在推特分享該影片，並表示「這枚俄羅斯投下的炸彈會把一棟建築物夷為平地，然而，烏克蘭拆彈部隊竟然只用兩雙手、一瓶水將其拆除，當時附近還能聽到炮聲隆隆的聲音，2人展現出令人難以置信的勇氣」。

This #Russia-dropped bomb would flatten a building — and yet these #Ukraine EODs defuse it with 2 hands and a bottle of water, while shells audibly land nearby.



Mind boggling bravery.pic.twitter.com/KvCZeOxRyz — Charles Lister （@Charles_Lister） March 9, 2022

俄機上的未爆彈日前墜落於民宅周邊。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊推特）

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