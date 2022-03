驚險！ 幾乎沒穿防護裝備 烏國專家冒死徒手拆彈

2022/03/10 19:07

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,戰火導致烏克蘭平民死傷慘重,外媒今(10)日貼出一段2名烏克蘭專家冒死拆除一枚未爆彈的影片,2人身上幾乎沒穿戴防護裝備,驚險過程已吸引超過200萬次點閱。

東歐最大媒體《NEXTA》在推特貼出一段31秒的影片,只見2名幾乎未穿防護裝備、僅套上布手套的烏克蘭拆彈專家,小心翼翼地將未爆彈拆除,其中一人把礦泉水緩緩淋在未爆彈的彈頭上,另一人徒手拆除零件,最終成功解除引爆裝置。

這段影片至今已超過200萬人次點閱,不少網友捏了一把冷汗直呼「太危險了吧」、「好佩服這兩人...」、「好勇敢啊....」、「我猜攝影師也在努力支持這些傢伙」、「我差點停止呼吸了....」。

華盛頓智庫「中東研究所」敘利亞和打擊恐怖主義項目主任查爾斯李斯特 (Charles Lister)也在推特分享該影片,並表示「這枚俄羅斯投下的炸彈會把一棟建築物夷為平地,然而,烏克蘭拆彈部隊竟然只用兩雙手、一瓶水將其拆除,當時附近還能聽到炮聲隆隆的聲音,2人展現出令人難以置信的勇氣」。

This #Russia-dropped bomb would flatten a building — and yet these #Ukraine EODs defuse it with 2 hands and a bottle of water, while shells audibly land nearby.



Mind boggling bravery.pic.twitter.com/KvCZeOxRyz