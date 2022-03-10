擔心局勢過度升級 美國防部：不支持向烏空軍轉移更多戰機

美國國防部表示，美國目前不支持向烏克蘭轉移更多戰機。圖為波蘭的MiG-29戰機。（歐新社）

2022/03/10 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭8日同意將前蘇聯製MiG-29戰機無償交付給駐德國美軍，讓美軍轉交給烏克蘭使用，但美國國防部拒絕波蘭提議。美國國防部發言人柯比（John Kirby）9日表示，美國目前不支持向烏克蘭空軍轉移更多戰機。

綜合外媒報導，柯比認為，波蘭所提出的做法過於冒險，美國與北約試圖避免和俄羅斯爆發全面衝突。柯比表示，情報單位已做出評估，若將MiG-29戰機轉移至烏克蘭，可能會被俄國認定為升級態勢，導致俄羅斯做出強烈反應，並增加北約軍事升級的可能性。

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柯比認為，目前烏克蘭空軍擁有足夠執行任務的飛機，提供額外的MiG-29戰機並不會帶來什麼「好處」。柯比指出，支持烏克蘭的最佳方式是提供他們目前最急需的武器來抵抗俄羅斯侵略，特別是反裝甲武器及防空系統。

針對波蘭提出的轉移戰機建議，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）認為，此提議存在許多「後勤挑戰」，若要以「不讓局勢升級」的方式讓戰機進入烏克蘭，可能就要把飛機拆開後並重新組合在一起，同時還要確保飛機在衝突中安全移動，這是「嚴重的後勤瓶頸」。

不過莎琪也強調，除了轉移戰機之外，美國在其他方面並沒有阻止向提供烏克蘭的軍事援助，包括武器、防空系統和反戰車飛彈。

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