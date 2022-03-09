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    快把波蘭戰機送來吧！ 烏克蘭籲西方快做決定

    波蘭提議將一批蘇聯時期的米格-29戰鬥機（圖上及圖下），經由美軍在德國的基地送往烏克蘭，同時由美方提供F-16戰鬥機（圖中2架）給波蘭作為補償，但美方拒絕了這項提議。（美聯社）

    波蘭提議將一批蘇聯時期的米格-29戰鬥機（圖上及圖下），經由美軍在德國的基地送往烏克蘭，同時由美方提供F-16戰鬥機（圖中2架）給波蘭作為補償，但美方拒絕了這項提議。（美聯社）

    2022/03/09 23:15

    〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天呼籲西方強國，就波蘭提供烏克蘭戰機一事儘速做出決定。但俄羅斯當局警告，這將造成「潛在危險情況」。

    澤倫斯基在社群媒體Telegram張貼影音說：「什麼時候會有決定？大家看，現在可是在打仗！我們再次請求各位儘快決定，把飛機送來吧。」

    波蘭提議將一批蘇聯時期的米格-29戰鬥機，經由美軍在德國的蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）送往烏克蘭，同時由美方提供F-16戰鬥機給波蘭作為補償，但美方昨天拒絕了這項提議。

    澤倫斯基說：「我們在媒體上看到，美國和波蘭討論了此事，但我們感到，波蘭的提議不被接受。我們沒時間等候媒體報導以及種種信號傳出，這不是乒乓球，這攸關人命。」

    俄羅斯克里姆林宮表示，波蘭透過美軍空軍基地提供米格-29給烏克蘭，可能導致「危險情況」出現，因為俄軍正在烏克蘭持續向前推進。

    克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「這是非常有害且具有潛在危險性的情況。」

    波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今天訪問奧地利首都維也納時表示，任何提供戰機給烏克蘭的決定，都必須由北約（NATO）全體會員國共同做出。

    莫拉維茨奇在波蘭電視台播出的記者會上說：「我們並不同意自己提供戰機，因為這必須由北約全體決定。」

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