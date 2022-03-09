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    被戰爭拖垮！俄分析師上節目直接舉杯敬股市：安息吧

    俄羅斯股市分析師布特馬諾夫（Alexander Butmanov），日前登上節目分析股市走向時，直接舉杯敬俄羅斯股市，並表示：「安息吧」。（擷取自推特）

    俄羅斯股市分析師布特馬諾夫（Alexander Butmanov），日前登上節目分析股市走向時，直接舉杯敬俄羅斯股市，並表示：「安息吧」。（擷取自推特）

    2022/03/09 22:34

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭，結果反倒使自己股市狂瀉，讓當局不得不持續休市。對此，俄羅斯股市分析師布特馬諾夫（Alexander Butmanov），日前上節目分析股市走向時，直接舉杯敬俄羅斯股市，並表示：「安息吧」。

    綜合外媒報導，日前俄羅斯電視節目提到俄因為和烏克蘭戰爭遭到各國制裁影響股市，並詢問分析師來賓布特馬諾夫的看法，只見布特馬諾夫一開口就表示：「我無話可說。」主持人回應，「這是大家近日共同的心聲」後，又問：「現在還有分析股市的意義嗎？打算繼續幹這行嗎？」

    結果，只見布特馬諾夫表示，他已經做好最壞的打算，要像25年前一樣裝扮耶誕老公公賺錢，接著他又拿出一瓶氣泡水表示：「親愛的股市，你曾是我們最親密的朋友，我們度過了一段美好時光，安息吧，親愛的同志。」接著喝下了一大口。而一旁顯然不知道有這個橋段的主持人則說：「我不相信會這樣，所以我不予置評。」

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