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    烏俄停火12小時！ 烏克蘭副總理公布6條人道走廊供難民撤離

    烏克蘭副總理韋列舒克9日透露，已與俄軍達成協議，停火12小時，開放6條人道走廊供難民撤離。（擷取自韋列舒克臉書）

    烏克蘭副總理韋列舒克9日透露，已與俄軍達成協議，停火12小時，開放6條人道走廊供難民撤離。（擷取自韋列舒克臉書）

    2022/03/09 17:39

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭邁入第14天，除了戰事發展，撤離難民情況也備受關注。烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）今天（9日）表示，烏克蘭軍方已同意與俄軍停火12小時，讓平民透過人道走廊撤離。

    根據《CNN》報導，韋列舒克週二透露，烏軍已與俄軍達成協議，雙方於當地時間上午9點至晚上9點（台灣時間下午3點至10日凌晨3點）停火，讓平民通過人道走廊安全撤離。另外，烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）今天將與國際紅十字會（ICRC）討論停火的擬議路線。

    韋列舒克公布以下6條開放的人道走廊：

    ●安赫德（Energodar）-札波羅熱（Zaporizhzhia）
    ●蘇梅（Sumy）－波塔瓦（Poltava）
    ●馬立波（Mariupol）－札波羅熱
    ●伏爾諾華卡（Volnovakha）－波克羅夫斯克（Pokrovsk）
    ●伊久姆（Izium）－洛佐瓦（Lozova）
    ●沃爾澤利（Vorzel）、布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）、博羅江卡（博羅江卡）、戈斯托梅利（Gostomel）－基輔（Kyiv）

    韋列舒克特別強調，馬立波和伏爾諾華卡已被俄軍包圍數天，俄軍必須保證這2座城市的難民可以平安通過人道走廊。

    烏克蘭副總理韋列舒克9日透露，已與俄軍達成協議，停火12小時，開放6條人道走廊供難民撤離。（圖翻攝自推特）

    烏克蘭副總理韋列舒克9日透露，已與俄軍達成協議，停火12小時，開放6條人道走廊供難民撤離。（圖翻攝自推特）

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