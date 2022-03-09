已疏散約5千平民 烏北蘇梅人道走廊今繼續開放

烏克蘭東北方蘇梅市（Sumy）目前已有約5千人撤離，且人道走廊也會持續開放。（路透）

2022/03/09 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭將近2週，昨日俄方開啟5大城「人道走廊」，暫時停火讓平民離開，雖過程中俄軍不斷違反停火協議，但慶幸的是，烏克蘭東北方蘇梅市（Sumy）目前已有約5千人撤離，且人道走廊也會持續開放。

根據《CNN》報導，烏克蘭總統辦公室副主任提莫申科（Kirill Timoshenko）表示，截至目前約有5千人和1千輛汽車從蘇梅市撤離。

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自俄羅斯入侵至今，蘇梅遭到俄軍接續打擊，幾乎和烏克蘭其他地區已然隔絕，週二早上10點在俄軍停火下，開始利用人道走廊撤離平民。

不過在人道走廊開設前一晚，俄軍仍持續空襲該地，造成2名兒童在內21人死亡，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）更指出，俄羅斯雖同意開闢人道走廊，但他們又接獲消息，指稱俄軍計畫破壞走廊，平民被迫陷於危險中。

蘇梅州長立維茨基（Dmytro Zhyvytskyy）稍早表示，在談判小組通宵努力下，蘇梅前往烏克蘭中部波塔瓦（Poltava）的人道走廊，將於當地時間上午9點至晚上9點持續開啟，平民可以利用私人交通工具疏散，公車則優先給予孕婦、帶著孩兒的婦女、老人以及殘疾人士使用。

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