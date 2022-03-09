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    軍情動態》瞄準中國！美陸戰隊首支「瀕海作戰團」成軍

    美陸戰隊首支「瀕海作戰團」在夏威夷舉行成軍儀式。（圖：美陸戰隊推特@USMC）

    美陸戰隊首支「瀕海作戰團」在夏威夷舉行成軍儀式。（圖：美陸戰隊推特@USMC）

    2022/03/09 15:21

    〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著中國人民解放軍在東海、南海部屬的軍隊行動日益升高，美國陸戰隊成立最新作戰單位「陸戰隊瀕海作戰團」（MLR）反制中國海軍。據報導，美國陸戰隊日前已在夏威夷舉行首支MLR的成軍儀式。

    MLR的特點是能在敵方飛彈攻擊範圍內與美國海軍合作，機動性地分散部隊，確保反艦飛彈等據點的作戰能力。未來這支單位將專門執行遠征作戰任務，在低於傳統陸戰隊團級單位人數前提下，提升作戰彈性與嚇阻力量，並且成為陸戰隊轉型後「以岸制海」的核心戰力。

    據《日本共同社》報導，新成立的第3陸戰隊濱海作戰團（3rd MLR），是由原本的陸戰隊第3團改編，也是美陸戰隊根據「部隊設計2030」（Force Design 2030）現代化計畫，準備成立3支陸戰隊濱海作戰團中，最先成軍者，估計總兵力會在1800至2000人間，之後也將擴展至關島，以及日本沖繩的美國陸戰隊第三遠征軍。

    據美國陸戰隊計畫，第3陸戰隊濱海作戰團將自2023年達初始作戰能力（IOC），並在印太區域進行海上拒止作戰（sea denial operations）的相關演練，進而測試與驗證其作戰概念，作為後續編成其他MLR的參考。

    美國陸戰隊強調，MLR不會取代現有的「陸戰隊遠征支隊」（MEU），畢竟後者是遠征空地特遣隊作戰中不可或缺的投射兵力，但兩者未來可望互補，發揮更強戰力。

    不同於其他國家的「海軍陸戰隊」，陸戰隊（Marine Corps）在美軍內部為獨立軍種，與海軍地位平行，美國總統甚至可以繞過國會直接指揮，其主要的職責是利用美國海軍下屬的所有艦隊船隻，以最快速度抵達全球各地每個危機發生地執行各種戰鬥任務，能單獨進行各種訓練作戰任務的軍種，其標準配備是F-35B匿蹤戰鬥機和MV-22B「魚鷹」（Osprey）直升機，號稱「第三空軍」。負責美國駐外使館保安的使館警衛隊，也隸屬於陸戰隊。

    美陸戰隊首支「瀕海作戰團」在夏威夷舉行成軍儀式。（圖：美陸戰隊推特@USMC）

    美陸戰隊首支「瀕海作戰團」在夏威夷舉行成軍儀式。（圖：美陸戰隊推特@USMC）

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