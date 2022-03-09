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    瞄準經濟命脈 美對俄羅斯祭石油進口禁令

    2022/03/09 02:06

    〔中央社〕美國總統拜登今天在和盟國密切協商後，宣布禁止俄羅斯石油、天然氣與能源進口，瞄準俄羅斯經濟命脈，對俄羅斯再一次強有力打擊。他也警告油價可能再攀高，但「捍衛自由有其代價」。

    拜登（Joe Biden）今天採取的進一步制裁行動是美國片面採取的制裁行動，雖然拜登表示做出決定前曾和盟國密切協商，但美國的歐洲盟友尚未宣布同樣舉動。不過英國已宣布將跟進美國，在今年底前逐步停止進口俄羅斯石油和石油產品。

    拜登今天在出發前往德州前在白宮召開臨時記者會，宣布禁止所有俄羅斯石油、天然氣與能源進口，「這意味美國港口將不再接受俄羅斯石油」。

    他表示，美國正瞄準俄羅斯的經濟命脈，這將對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的戰爭機器再一次強有力的打擊。

    他指出，這項決定獲得美國國會兩黨支持，美國人也予以支持，但美國也了解歐洲盟友無法加入禁止俄羅斯能源進口的禁令。

    俄羅斯軍事入侵烏克蘭造成國際油價持續飆高，創下2008年以來最高。美國今天的最新制裁禁令也預計將使國際油價持續攀漲。

    拜登也坦承，此舉可能促使油價進一步上揚，「蒲亭的戰爭已經在加油站傷害美國家庭」，但「捍衛自由有其代價」。

    他表示，會盡其所能盡量降低價格上漲，他並警告石油與天然氣公司不應放任價格過度上揚，更不應壓榨美國消費者。

    他指出，美國必須實現能源獨立，加速轉型至清潔能源。美國也將與歐洲盟友及夥伴共同合作，發展一套減輕依賴俄羅斯能源的長期戰略。

    拜登也讚揚烏克蘭人奮勇抵抗俄羅斯入侵的決心，他們的勇敢、愛國與對自由生活的頑強決心鼓舞全世界。而蒲亭的戰爭則為烏克蘭婦女、兒童與每個人帶來巨大與不必要的生命損失。

    但拜登指出，烏克蘭永遠不會成為蒲亭的勝利，「蒲亭或許可以佔領一座城市，但他永遠無法控制這個國家。如果我們不回應蒲亭今天對全球和平與穩定的攻擊，明天自由與美國人民的代價將更大」。（編輯：陳政一）1110309

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