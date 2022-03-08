飼養員帶女兒探望自己照顧的猩猩 牠的反應感動百萬網友

美國一名飼養員芬德利日前帶著女兒回到動物園探望自己照顧的銀背猩猩朱巴，沒想到卻意外看見溫馨的畫面，此為示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

2022/03/08 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕跨越物種的感情！美國德克薩斯州的達拉斯動物園（Dallas Zoo）一名飼養員日前帶著兩個月大的二女兒前往動物園探望自己照顧的銀背猩猩朱巴（Juba），並將全程錄下，影片中，朱巴用溫柔的眼神靜靜地看著飼養員懷中的小女孩，溫馨的畫面感動百萬網友。

據《每日郵報》報導，飼養員芬德利（Mary Kate Findley）在產假期間，帶著二女兒奧莉維亞（Olivia）回到動物園，探望自己負責照顧的銀背猩猩朱巴，順便介紹奧莉維亞給朱巴認識，只見朱巴原本背對玻璃窗坐著，不過當牠注意到兩人後，便馬上轉身面對她們，並在看見芬德利懷中的孩子後，露出溫柔的眼神凝視著奧莉維亞，場面十分有愛。

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芬德利將當天的影片上傳至TikTok，吸引超過300萬人次觀看，網友紛紛留言表示感動，「這是有史以​​來最甜蜜的事情」、「牠像一個驕傲的爺爺一樣轉身來看小嬰兒」、「人們沒有意識到動物與管理員之間有著密切的聯繫」。

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