30年沒漲價！台鐵平均漲幅26.8％ 北高自強號975元

台鐵公司今天（5日）召開董事會，會議後董事會通過票價調漲方案，平均漲幅約26.8%，台北到新左營站要價975元。台鐵公司董事會通過後，將提報交通部審議，最後再送行政院，由行政院宣布調漲並訂定上路日期。（資料照）

2025/02/05 16:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵票價調漲確定了！台鐵公司今天（5日）召開董事會，會議後董事會通過票價調漲方案，平均漲幅約26.8%，台北到新左營站要價975元。台鐵公司董事會通過後，將提報交通部審議，最後再送行政院，由行政院宣布調漲並訂定上路日期。

台鐵票價已經30年沒漲價，台鐵公司從去年起就不斷討論票價調漲一事，但之前在董事會討論後都未定案。台鐵公司今天再度舉行董事會，會議後宣布通過調漲方案，平均漲幅約26.8%，短距離漲幅較大、長距離漲幅較小。

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以台北到板橋為例，現行票價15元，調漲後達22元；台北到新左營站的自強號票價從824元調漲到975元。

台鐵董事會通過後會送交通部審議，之後再送行政院審議，等行政院通過後會公告2個月，之後新票價才會上路。若按台鐵公司規劃，新票價上路後，預計一年會增加47.15億元收入。

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