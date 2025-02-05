為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    30年沒漲價！台鐵平均漲幅26.8％ 北高自強號975元

    台鐵公司今天（5日）召開董事會，會議後董事會通過票價調漲方案，平均漲幅約26.8%，台北到新左營站要價975元。台鐵公司董事會通過後，將提報交通部審議，最後再送行政院，由行政院宣布調漲並訂定上路日期。（資料照）

    台鐵公司今天（5日）召開董事會，會議後董事會通過票價調漲方案，平均漲幅約26.8%，台北到新左營站要價975元。台鐵公司董事會通過後，將提報交通部審議，最後再送行政院，由行政院宣布調漲並訂定上路日期。（資料照）

    2025/02/05 16:39

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵票價調漲確定了！台鐵公司今天（5日）召開董事會，會議後董事會通過票價調漲方案，平均漲幅約26.8%，台北到新左營站要價975元。台鐵公司董事會通過後，將提報交通部審議，最後再送行政院，由行政院宣布調漲並訂定上路日期。

    台鐵票價已經30年沒漲價，台鐵公司從去年起就不斷討論票價調漲一事，但之前在董事會討論後都未定案。台鐵公司今天再度舉行董事會，會議後宣布通過調漲方案，平均漲幅約26.8%，短距離漲幅較大、長距離漲幅較小。

    以台北到板橋為例，現行票價15元，調漲後達22元；台北到新左營站的自強號票價從824元調漲到975元。

    台鐵董事會通過後會送交通部審議，之後再送行政院審議，等行政院通過後會公告2個月，之後新票價才會上路。若按台鐵公司規劃，新票價上路後，預計一年會增加47.15億元收入。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播