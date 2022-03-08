難掩侵略野心？ 普廷引沙俄女皇這句名言賀國際婦女節

俄國總統普廷引沙俄女皇名言慶賀國際婦女節。（路透）

2022/03/08 17:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國最為人熟知的女皇是武則天，而俄羅斯則是曾逼迫丈夫退位、3分波蘭、攻打土耳其，並擴張領土67萬平方公里的葉卡捷琳娜二世（即「凱薩琳大帝」）。在俄國揮軍侵略烏克蘭之際，3月8日，據稱渴望重現蘇聯帝國榮光的俄國總統普廷，引葉卡捷琳娜二世名言表示：「只要我有足夠的生命，我將用語言、筆和劍捍衛我的祖國。」

據俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）報導，普廷在克里姆林宮發表談話說：「今天我想提到根據同時代人證明是由一位偉大的女性、在俄羅斯我們稱她為『母親』的女性所寫的話。這是葉卡捷琳娜二世女皇，她的塑像矗立在這裡，在克里姆林宮。她並不是土生土長的俄羅斯人，但為自己成為俄羅斯人而自豪。」

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普廷接著說，這句話是「只要我有足夠的生命，我將用語言、筆和劍捍衛我的祖國」。他表示，在我們的時代，對我們來說，「祖國」、「母親」、「愛人」這3個詞是可以相提並論的。永遠將是如此，「祝您們節日快樂，國際婦女節快樂。」

出生於普魯士的葉卡捷琳娜二世（1762－1796年在位），是俄羅斯歷史上唯一被稱為大帝的女沙皇。1762年率領禁衛軍發動政變罷黜丈夫彼得三世當上皇帝之後，葉卡捷琳娜二世在與鄂圖曼帝國（土耳其前身）的戰爭中搶下克里米亞半島，接著又聯合普魯士和奧地利於1772、1793和1795年3次瓜分波蘭、侵占了立陶宛、白俄羅斯和西烏克蘭的大部分土地，置喬治亞為保護國，俄國版圖由此擴大了67萬平方公里，一步步為俄羅斯擴張版圖。

葉卡捷琳娜二世（凱薩琳大帝），是俄羅斯歷史上唯一被稱為大帝的女沙皇。（圖：維基百科公有領域）

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