謠言終結站》網傳「烏克蘭總統搭計程車就職」？ 是戲劇畫面！

網傳影片稱「烏克蘭總統坐計程車就職」，實為澤倫斯基出演2015年烏克蘭電視劇《人民公僕》的戲劇片段。（擷取自YouTube《人民公僕》）

2022/03/07 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路流傳1則影片，被指稱是「烏克蘭總統搭計程車就任宣誓總統大典」。經查證，影片主角雖為烏克蘭現任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），但該影片為2015年的烏克蘭電視劇《人民公僕》，澤倫斯基當時是飾演總統的演員，故網傳影片並非澤倫斯基實際就職時的影片。

台灣事實查核中心指出，近日社群媒體與通訊軟體流傳1則影片，搭配文字訊息指稱「烏克蘭新任總統坐計程車就任宣誓總統大典，弄得所有官員愣住了，別懷疑，這不是刻意拍的喜劇片，而是當時真實發生的就職總統典禮新聞」。

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經查證，網傳影片來自2015年的烏克蘭政治諷刺劇《人民公僕》第4集，其YouTube影片21分58秒起與網傳影片完全一致。澤倫斯基在劇中飾演1位歷史老師，因飆罵政治人物爆紅後，一路坐上總統大位。

而實際上，澤倫斯基是在2019年5月20日宣誓就職，根據烏克蘭媒體《TCH》與澤倫斯基臉書粉絲專頁發布的就職典禮影片，澤倫斯基是在烏克蘭最高議會宣誓就職，比對現場場景，與網傳影片的就職畫面並不相符。

查核結果顯示，網傳影片為烏克蘭現任總統澤倫斯基，澤倫斯基先前曾擔任演員，2015年曾在烏克蘭電視劇《人民公僕》中飾演總統，後來真的當選總統，網傳影片是戲劇片段，並非澤倫斯基2019年宣誓就職的畫面。

澤倫斯基於2019年5月20日走進烏克蘭最高議會宣誓就職，現場場景與網傳影片的畫面並不相符。（擷取自「TCH」YouTube頻道）

澤倫斯基於烏克蘭最高議會宣誓就職，現場場景與網傳影片的就職畫面並不相符。（擷取自「TCH」YouTube頻道）

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