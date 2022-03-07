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    武肺疫情進入第3年 官方染疫死亡數逼近600萬

    香港近期染疫人數飆升，民眾搶購物資。（美聯社）

    香港近期染疫人數飆升，民眾搶購物資。（美聯社）

    2022/03/07 19:23

    〔中央社〕根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）截至今天中午統計，官方通報的罹患COVID-19死亡人數來到599萬9158人，逼近600萬大關，顯示進入第三年的疫情離結束尚遠。

    美聯社報導，在各地染疫死亡人數方面，香港染疫死亡人數正在飆升，為了堅持中國的「清零」策略，香港正對全部750萬人口第三度病毒檢測。

    而波蘭、匈牙利、羅馬尼亞和其他東歐國家的死亡率仍然很高，而且還有100多萬難民從飽受戰爭蹂躪的烏克蘭抵達這個地區。烏克蘭的疫苗接種覆蓋率很低，染疫率和死亡率都很高。

    儘管美國富有而且可用疫苗充裕，但通報的死亡人數接近100萬。

    2020年初疫情開始流行後，經過7個月全世界死亡人數達到100萬。4個月後，又有100萬人死亡，以後每3個月就有100萬人死亡，到2021年10月底死亡總數達到500萬人。現在死亡人數已逼近600萬，比柏林加上布魯塞爾的人口總數，或者整個美國馬里蘭州（Maryland）的人口總數還要多。

    儘管600萬的數字已很大，但毫無疑問世界死亡人數在早些時候就已超過600萬人。這是因為世界有些地區的疫情通報和病毒檢測情況不佳，導致低估染疫死亡人數，此外還有與疫情相關但不是由實際染疫造成的超額死亡案例，例如有些人的死因原本可預防，但因醫院人滿為患而無法接受治療。

    入口網站「用數據看世界」（Our World In Data）負責人馬修（Edouard Mathieu）說，研究各國超額死亡數據時，會發現可能死於疫情的人數多達通報死亡人數的近4倍。

    英國期刊「經濟學人」（Economist）研究小組分析額外死亡人數後估計，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）造成的死亡人數在1400萬至2350萬之間。

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