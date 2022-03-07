無差別攻擊力道加劇！ 烏克蘭造船工業大城遭俄軍狂轟猛炸

尼古拉耶夫7日上午遭多發火箭彈襲擊，多處民宅因砲擊引發火災。（圖翻攝自烏克蘭國家緊急服務中心臉書）

2022/03/07 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國家緊急服務中心（State Emergency Service of Ukraine）今天（7日）透露，該國主要造船工業中心尼古拉耶夫（Mykolaiv）一處民宅遭俄軍狂轟猛炸，慘況曝光引發熱議。

俄羅斯入侵烏克蘭以來，堅稱打擊目標只針對烏國軍事設施，不會針對平民，然而近日越來越多證據顯示，俄軍加重無差別攻擊。烏克蘭國家緊急服務中心7日在臉書表示，今天上午，烏國南部黑海沿岸的尼古拉耶夫遭多發火箭彈襲擊，城內多處民宅和工廠都因砲擊引發火災。

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從烏克蘭國家緊急服務中心PO出的照片可見，尼古拉耶夫當地一棟民宅外牆被摧毀，不斷有黑煙竄出，房屋內部殘破不堪，可以看到消防單位在現場進行救援。烏克蘭國家緊急服務中心並未透露傷亡狀況。

同一時間，烏克蘭國家警察（National Police of Ukraine）也在臉書表示，昨（6日）晚至今晨，烏國第二大城哈爾科夫（Kharkiv）持續遭受俄軍砲擊，不僅哈爾科夫電視塔遭毀壞，多個民宅也被波及，城內一個晚上就發生數十起火災事故，平民驚慌逃竄。

烏克蘭國家警察提醒平民，在俄軍一連串砲擊後，城內一定有未爆彈，若有人發現可疑爆炸物，切勿接近甚至是去移動。

早前一名西方高級情報官員就向《CNN》透露，上週開始，監測烏俄戰局的美國與北約官員就注意到，俄羅斯似乎打算靠「轟炸城市」來逼迫烏克蘭屈服，這樣粗暴的手段一定會導致平民傷亡更加嚴重。

民宅內部殘破不堪。（圖翻攝自烏克蘭國家緊急服務中心臉書）

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