為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    批中背地援俄 澳總理：中國抉擇時刻已到 停止支援戰爭行為

    澳洲總理莫里森在7日的演說中，斥責中國暗中支持俄國發動對烏侵略。（美聯社）

    澳洲總理莫里森在7日的演說中，斥責中國暗中支持俄國發動對烏侵略。（美聯社）

    2022/03/07 17:10

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄烏戰火爆發以來，中國一直被指背地裡支持俄羅斯發起侵略。《法新社》報導，澳洲總理莫里森7日呼籲北京當局，俄國侵烏是「中國做出選擇的時刻」，敦促北京停止暗中在經濟和政治方面支援戰爭行為。

    莫里森在澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）的演說中表示，中國應約束俄國的行為，證明北京願意為世界和平和主權原則做出貢獻。

    他說，在俄國的暴力侵略行徑上，沒有一個國家比中國更有影響力。現在這場襲捲全歐洲的危機，預示著中國做出選擇的時間到了。

    中國國家主席習近平和俄國總統普廷在上月北京冬奧開幕前會晤，當時承諾兩國友誼「沒有限制」（no limits）。在俄國進軍烏國後，中國就一直避免直接批判俄國，反而捍衛俄國片面宣稱的出兵考量，並拒絕加入西方國家制裁俄國的行列。

    莫里森批評，北京在此時放寬對俄貿易限制，全境開放俄國小麥進口，如同為俄國拋去一條「經濟生命線」。他也對Visa和萬事達卡（Mastercard）宣布停止俄國業務後，俄國銀行紛紛宣布開放使用中國銀聯卡一事嗤之以鼻。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    撤僑機票一張高達8萬元 滯烏中國公民盼減免
    2022/03/06 16:30

    撤僑機票一張高達8萬元 滯烏中國公民盼減免
    普廷誤判局勢、習又誤判普廷 專家：已對中國造成巨大傷害
    2022/03/05 13:22

    普廷誤判局勢、習又誤判普廷 專家：已對中國造成巨大傷害

    值得珍藏的核心重地 「中正1號院」
    挺台！澳總理警告中國 勿從俄烏戰中汲取錯誤教訓
    2022/03/04 14:24

    挺台！澳總理警告中國 勿從俄烏戰中汲取錯誤教訓
    西方國家群起制裁俄羅斯 美智庫：中國對此無能為力
    2022/03/04 13:48

    西方國家群起制裁俄羅斯 美智庫：中國對此無能為力

    日商愛沃特、三井物產(株)投資入股宏廣新技！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播