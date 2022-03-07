批中背地援俄 澳總理：中國抉擇時刻已到 停止支援戰爭行為

澳洲總理莫里森在7日的演說中，斥責中國暗中支持俄國發動對烏侵略。（美聯社）

2022/03/07 17:10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄烏戰火爆發以來，中國一直被指背地裡支持俄羅斯發起侵略。《法新社》報導，澳洲總理莫里森7日呼籲北京當局，俄國侵烏是「中國做出選擇的時刻」，敦促北京停止暗中在經濟和政治方面支援戰爭行為。

莫里森在澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）的演說中表示，中國應約束俄國的行為，證明北京願意為世界和平和主權原則做出貢獻。

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他說，在俄國的暴力侵略行徑上，沒有一個國家比中國更有影響力。現在這場襲捲全歐洲的危機，預示著中國做出選擇的時間到了。

中國國家主席習近平和俄國總統普廷在上月北京冬奧開幕前會晤，當時承諾兩國友誼「沒有限制」（no limits）。在俄國進軍烏國後，中國就一直避免直接批判俄國，反而捍衛俄國片面宣稱的出兵考量，並拒絕加入西方國家制裁俄國的行列。

莫里森批評，北京在此時放寬對俄貿易限制，全境開放俄國小麥進口，如同為俄國拋去一條「經濟生命線」。他也對Visa和萬事達卡（Mastercard）宣布停止俄國業務後，俄國銀行紛紛宣布開放使用中國銀聯卡一事嗤之以鼻。

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