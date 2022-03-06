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    撤僑機票一張高達8萬元 滯烏中國公民盼減免

    中國的撤僑班機機票約人民幣1.8萬元（約新台幣8萬元），圖為烏克蘭難民。（美聯社）

    中國的撤僑班機機票約人民幣1.8萬元（約新台幣8萬元），圖為烏克蘭難民。（美聯社）

    2022/03/06 16:30

    〔中央社〕俄烏戰爭爆發近2週，中國的撤僑班機終於在5日陸續飛抵中國。然而有滯留當地的中國公民稱，撤僑班機機票約人民幣1.8萬元（約新台幣8萬元），並非所有人都能負擔，盼航空公司減免。

    根據中國外交部領事司官方微博「領事直通車」6日下午最新發布，截至下午2時48分，已有4班撤僑班機在中國境內降落。官方並未說明總計接回人數，據報導，每架撤僑班機的最大載客量為301人，因此可能已經接回千人。

    然而，在不少人為了平安返回中國鬆一口氣時，仍有一些撤離烏克蘭但滯留在鄰近國家避難的中國公民面臨困境。

    根據明報報導，隨著撤僑工作推進，網路社群也出現了撤離烏克蘭的中國留學生和僑民發出的「請願書」，表示無法負擔約人民幣1.8萬元的回國機票，並稱「這次撤僑行動是國家行為，不應開出高價機票讓受難同胞買單」，要求航空公司應減免機票費用，否則盼有關部門可協助安置滯留當地的中國公民。

    中國駐烏克蘭大使館於2月25日起啟動撤僑登記，2月底時登記撤離的在烏中國民眾約有6000人。官方於2月28日開始首波官方撤僑工作。據中國外交部統計，目前已有3000多名中國公民撤離烏克蘭，這個人數包含撤離至鄰近國家，以及返回中國。

    據英國廣播公司（BBC）中文網報導，截至3日，在烏克蘭東北部的蘇梅州仍有約200名中國留學生滯留，有些人頻繁往返學校宿舍與防空洞，也有人從戰事爆發以來就住進防空洞。

    報導引述當地學生在微信群中的發言，指出有些學生剛到達烏克蘭沒有多久，甚至連臨時的居民身分證都還沒辦。有些學生已經「情緒崩潰，不願接受外界信息」。

    報導引述當地一名沈姓留學生的說法，當地物資只能藉由現金購買，而目前手上的現金不多了，食物正慢慢耗盡。

    沈姓學生指出，25日收到撤僑登記通知後，彷彿「打了一針安心劑」。然而隨著戰事發展，撤僑通知一直沒有發布，直到3月初，使館人員告知當地情況複雜，無法到來，建議自行撤離；然而此時單靠學生自己的力量已經無法離開。

    她在報導中表示，「我們相信祖國，相信大使館，但大使館的做法讓我們無法自救」，大使館的行為讓當地的留學生丟失了最佳自救時間，「就算來不了，也請告訴我們安全撤離的路線在哪」。

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