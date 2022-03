圖為中國領導人習近平(左)與俄國總統普廷(右)。(美聯社)

2022/03/04 13:48

〔即時新聞/綜合報導〕自從出兵進犯烏克蘭以來,俄羅斯遭到世界多個國家祭出經濟制裁,而中國作為俄羅斯長期以來的盟友,被外界視為俄國破解制裁的重要關鍵,但專家認為中國恐怕無能為力。

《CNN》報導,中俄兩國長期以來建立緊密關係,2019年時中國領導人習近平更稱俄國總統普廷是他的摯友,兩國宣稱彼此友誼沒有極限,然而俄羅斯當前遭到西方國家嚴厲制裁,中國協助盟友的能力也受到考驗。

請繼續往下閱讀...

華盛頓智庫「保衛民主基金會」(Foundation for the Defense of Democracies)學者辛格頓(Craig Singleton)認為,中國沒有太多可執行的選項,對中國領導人而言,當前局勢相當難以處理。

報導指出,在俄羅斯遭遇制裁後,中國沒有立即出手協助俄國,雖然該國宣稱不會參與對俄制裁,但也沒有提出援助方案,辛格頓預期,中國將持續譴責美國與其盟國,但中國也不會希望與美方關係徹底破裂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法