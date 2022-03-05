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    普廷誤判局勢、習又誤判普廷 專家：已對中國造成巨大傷害

    多名專家認為，俄羅斯總統普廷誤判局勢，而中國國家主席習近平卻又誤判普廷，因而讓中國陷入巨大風險。（路透）

    多名專家認為，俄羅斯總統普廷誤判局勢，而中國國家主席習近平卻又誤判普廷，因而讓中國陷入巨大風險。（路透）

    2022/03/05 13:22

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰事陷入泥淖，西方情報顯示，北京曾要求俄方待冬奧落幕後再發動戰爭，讓當前中國在國際上的立場更顯尷尬，多名專家認為，俄羅斯總統普廷誤判局勢，而中國國家主席習近平卻又誤判普廷，因而讓中國陷入巨大風險。

    《美國之音》刊文稱，針對俄羅斯發動戰爭前中方是否知情，又參與到何種程度的討論近日受到國際關注，北京雖強硬否認，但多名專家受訪時卻一致認為，習近平在其中絕對有一定程度的知情。

    文章進一步引述專家說法指出，基於中國對俄羅斯的了解與情報評估，北京很可能在事發前就已確知入侵的機率很高，但習近平顯然相信俄羅斯很快就會取得成功，特別是習近平長期以來的戰略本就是尋求與俄聯手對抗美國與西方世界，因此追求與俄羅斯的夥伴關係一直是中國外交上優先順序極高的項目。

    專家認為，在普廷對戰局發展出現嚴重誤判後，習近平也誤判普廷這次軍事行動必將成功，而這樣的誤判已讓中國承擔後果，導致利益受損，此外，中國作為入侵方支持者的印象已廣泛存在西方陣營，「這將是中國未來在經濟上，特別是與歐洲其他國家的關係中存在的隱性危機」。

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