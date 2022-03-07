華郵：美歐已在為烏克蘭政府流亡預做準備

2022/03/07 01:48

〔中央社〕俄羅斯2月24日入侵以來，烏克蘭的抗敵表現超乎預期，但隨俄軍加大攻勢，美歐預期俄軍終將扭轉開戰之初的頹勢，已悄悄在為烏克蘭出現流亡政府及當地長期游擊戰預做準備。

在此同時，俄國總統蒲亭警告，若烏克蘭持續再像現在這樣頑抗，很可能國將不存。

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蒲亭是在一場與女性空服員的座談裡拉高對烏戰事的威脅，氛圍顯得格格不入。他說：「當前基輔的領導層最好弄清楚，持續現在這種搞法，只會害到烏克蘭日後的國家狀態。若出現國之不存，責任自負。」

「華盛頓郵報」披露，隨俄軍在戰場續有斬獲，西方國家開始調整挺烏抗敵的作法。雖不願談細節，但據幾位華府與歐洲的官員表示，第一步主要是計劃屆時如何幫烏克蘭成立流亡政府，以指揮國內對抗俄國占領軍的游擊戰。

官員們表示，若美國與盟國選擇支持烏克蘭成為另一場阿富汗戰爭，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）將是維繫號召與團結的關鍵力量。

不願具名的美方官員說：「我們現正為每一種可能做因應計畫，包括澤倫斯基在波蘭建立流亡政府的情景。」

烏克蘭的一名官員則透露，澤倫斯基已與美方官員討論過該否移往烏克蘭與波蘭邊界的利維夫（Lviv），也已制定內閣一起搬遷的計畫，但目前澤倫斯基仍堅持留在基輔。

除華府外，歐洲的外交圈也在為基輔一旦淪陷及烏克蘭全境被占預做準備。一名歐洲外交高層透露，聯合國大會上週以141票通過譴責俄國侵烏的決議，「為澤倫斯基政府就算被迫流亡，也能繼續廣獲國際承認奠下基礎」。

不過美歐官員對支持烏克蘭打長期游擊戰，態度仍審慎，擔心北約成員國捲入與俄國直接衝突。一些官員警告，在莫斯科眼裡，支持澤倫斯基政府從波蘭遙控國內打游擊，構成北約攻擊俄國。

華郵指出，歐洲各國領袖一直設法想了解蒲亭會怎麼處理戰敗後的烏克蘭。

決策圈人士稱目前尚無明確想法，但有官員認為，蒲亭可能想把烏克蘭的國土大砍到遠比現在小得多，很可能第聶伯河以東的土地戰後全都劃入烏東親俄勢力轄下或併入俄國，而只剩烏西的烏克蘭也許還能保持獨立。1110307

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