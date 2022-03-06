不僅政府出手 美國2武器商將贈200萬發子彈助烏抗俄

美國2家武器製造商合計將贈送200萬發子彈到烏克蘭，協助烏軍對抗俄國侵略。示意圖。（路透）

2022/03/06 15:33

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄烏戰火持續蔓延，西方國家紛紛為烏克蘭送上軍備。美國《國會山莊報》（The Hill）5日報導，2家美國武器製造商也宣布，將響應烏克蘭總統澤倫斯基的「援助請求」，合計贈送200萬發子彈協助烏國抗俄。

據報導，亞利桑那州彈藥公司AMMO執行長瓦根哈爾斯（Fred Wagenhals）指自己向另一位執行長表示，「我覺得我們應該捐贈（彈藥）」，並在與對方商量後，拍板贈送100萬發子彈，價值約70萬美元（約1980萬台幣），「我信仰憲法第二修正案（持有和攜帶武器的權利），我也信仰自由和民主。」

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瓦根哈爾斯表示，他目前正在等待美國政府針對運送子彈發出許可證，但他已事先備妥其私人飛機，準備隨時出發。

此外，紐約州雷明頓武器公司（Remmington Arms）也在4日透過「推特」表示，計畫運送彈藥到烏克蘭，「我們聽到澤倫斯基總統的呼叫，雷明頓準備送100萬發子彈過去。」

不久前，烏國總統澤倫斯基曾回絕美國協助其逃離的建議，並表明「我需要的是子彈，而不是搭便車」，促使2家美國武器製造商作出此決定。

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