烏軍防空戰果豐碩！ 單日擊落9俄機、多名飛行員被俘

烏克蘭軍方宣稱在3月5日一天內擊落9架俄機。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊官方Twitter）

2022/03/06 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭截至3月6日為止已有11日，俄羅斯空軍原先被認為很有可能在開戰數日內殲滅烏克蘭空軍及防空力量，但是到目前為止，每日仍有俄國軍機及直升機在烏克蘭境內被擊落。烏克蘭武裝部隊宣稱，烏軍在3月5日單日擊落俄軍5架飛機、4架直升機，並附上殘骸佐證。

烏克蘭武裝部隊在推特公佈5日被擊落的9架俄軍航空器照片，共有5架飛機、4架直升機被擊毀，包括2架Mi-8直升機、1架Mi-35直升機，還有1架直升機則是待確認，初步估計為Mi-24或Mi-35。飛機部分則有2架Su-34攻擊機、2架Su-30SM戰機和1架Su-25攻擊機。烏克蘭武裝部隊也在推特公佈多位被俘俄軍飛行員的照片及影片，證實俄軍軍機遭擊毀。

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烏克蘭空軍也在臉書粉絲專頁發布戰果，除了單日擊落5架飛機、4架直升機以外，

烏軍防空系統還擊落了1架Orlan-10無人機和數枚巡弋飛彈。截至3月5日晚間11點為止，俄軍共在烏克蘭損失44架飛機和44架直升機。

Миколаївська область, чергові два полонених ???????? пілота! pic.twitter.com/UEXNCV18ng — ВОЇНИ УКРАЇНИ???????? （@ArmedForcesUkr） March 5, 2022

????Збройні сили України збили ???????? пілота. Раніше він бомбардував мирне населення в Сирії, а тепер - в Україні.

Окупант встиг катапультуватися, але його впіймали бійці Чернігівської Тероборони.Орка чекає Гаага. Не пробачимо! pic.twitter.com/OYir5Yonuq — ВОЇНИ УКРАЇНИ???????? （@ArmedForcesUkr） March 5, 2022

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