維持中立逾200年 民調指瑞典民眾首次多數支持加入北約

瑞典民調顯示，過半民眾支持加入北約。（路透）

2022/03/05 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭撼動全球，也對歐洲的政治、軍事版圖產生影響。自19世紀維持軍事中立的瑞典，也因忌憚俄國侵略行徑，過半民眾支持加入北大西洋公約組織（NATO）。

《路透》報導，瑞典自1814年起便沒有參與過任何一場戰爭，長期奉行的外交政策為不加入任何軍事同盟，即便在波及全歐的二戰納粹侵略及冷戰也都沒有打破這項原則。

請繼續往下閱讀...

但據民調公司Demoskop當地時間週五在《晚報》（Aftonbladet）刊登的調查結果顯示，有51％瑞典人傾向加入北約，較1月的42％高出近10％。反對則從37％下降至27％。這是相關主題民調進行以來，首次有過半民眾表達贊成。

不過，瑞典國防部長胡德奎斯特（Peter Hultqvist）直言，加入北約不是一個簡單的決定，也並非只靠近期的一系列事件就能迅速推動，「改變國防準則是非常重大的決策。因此，你不會在一夜之間就做出決定，也不能只因為民調就這麼做。」

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）日前才表示，俄羅斯對烏克蘭的全面侵略，將會使芬蘭是否加入北約的長期辯論產生改變。此番言論隨即引發俄國強烈反彈，甚至出言恐嚇「芬蘭加入北約將會面臨嚴重的軍事、政治後果」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法