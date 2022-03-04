波蘭被俄國入侵烏克蘭嚇到 將擴軍一倍「成為北約最強陸軍」

波蘭近日宣布要修法調高明年軍費，並擴大軍事規模以加強防禦能力，屆時波蘭陸軍人數將從14萬3500人擴增到30萬人。圖為波蘭國防部長布拉查克。（路透、歐新社；本報合成）

2022/03/04 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭遭受俄羅斯軍隊侵略，讓鄰近俄國的周邊國家相當緊張，北約成員國波蘭近日就宣布要修法調高明年軍費，並擴大軍事規模來加強防禦能力，屆時波蘭陸軍人數將從14萬3500人擴增到30萬人，

根據《路透》報導，波蘭政府在當地時間3日表示，因為俄羅斯入侵烏克蘭讓他們將注意力集中在首都華沙的防禦能力上，預計把明年的軍費從去年10月提案的GDP2.5%，調高到3%，並視情況再調高。波蘭國會去年10月提出一項名為《保衛祖國法案》的法案，計畫從2024年起將軍費支出增加到GDP2.5%。

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報導指出，若修法順利通過，波蘭陸軍將從14萬3500人擴增到30萬人。「將有一個框架來擁有北約最強大的軍隊之一。」波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）指出，「我們的祖國需要這樣一支波蘭軍隊，尤其是現在，邪惡的帝國正試圖通過我們的東部邊境重生」。

報導提到，波蘭打算從波蘭央行和其他銀行的債券或利息等方面籌資，由於歐盟規定財政預算不能超支3%，因此波蘭正在和歐盟商談不要把軍費算進預算赤字。

波蘭近日宣布要修法調高明年軍費，並擴大軍事規模以加強防禦能力，屆時波蘭陸軍人數將從14萬3500人擴增到30萬人。圖為波蘭國防部長布拉查克。（路透）

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