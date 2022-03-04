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    普廷侵烏不停手 俄羅斯首任外交部長痛斥「野蠻行徑」

    圖為3日俄羅斯空襲烏克蘭切爾尼吉夫之後，消防員正在努力撲滅建物大火的情況。（美聯社）

    圖為3日俄羅斯空襲烏克蘭切爾尼吉夫之後，消防員正在努力撲滅建物大火的情況。（美聯社）

    2022/03/04 10:50

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，不僅引發國際制裁，連國內都有抗議聲浪，俄羅斯首任外交部長科濟列夫（Andrei Kozyrev）正是其中之一，繼1日呼籲俄羅斯外交官辭職以示抗議之後，他在3日接受外媒採訪，直批在烏克蘭的戰爭是「野蠻的行為」。

    科濟列夫接受《CNN》訪問，不避諱地表達自己對這場戰爭的反感，「這是野蠻的行為，這是我在外交部長任期內沒辦法想像的事，完全不可能發生」，「但很快的，我開始明白他們在退步，他們完全認為自己在國內外的行徑不會受到懲罰；不幸的，這增長了他們的侵略慾望，而且並非為了俄羅斯的建設著想」。

    科濟列夫形容，這場自相殘殺的戰爭「摧毀了如我們手足般人民的未來」。他建議，西方的制裁應該集中針對俄羅斯政府中的決策者或執行者，但他也表達憂慮，針對俄羅斯總統普廷和現任外交部長拉夫羅夫的制裁成效可能就像「什麼都沒做」，因為「你們找不到他們的資產，我想，他們名下根本沒有資產」。

    科濟列夫在俄羅斯前總統葉爾欽任內擔任外交部長，任期自1990年至1996年；他1日曾在推特上呼籲所有俄羅斯外交官辭職以示抗議，因為「你們是專業人士，不是廉價的宣傳員」。除此之外，他也轉推1日國際裁軍談判會議上，多國外交官起身離席、拒聽拉夫羅夫演講的影片。

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