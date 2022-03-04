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    歐洲最大核電廠遭俄轟炸起火 爆炸威力恐比車諾比大10倍

    烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）警告說，如果札波羅熱核電廠爆炸，威力恐怕是車諾比事故的10倍，呼籲俄軍立即停火。（法新社）

    烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）警告說，如果札波羅熱核電廠爆炸，威力恐怕是車諾比事故的10倍，呼籲俄軍立即停火。（法新社）

    2022/03/04 10:12

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊向烏克蘭一陣猛攻後，歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近起火，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）警告，如果札波羅熱核電廠爆炸，威力恐怕是車諾比事故的10倍，呼籲俄軍立即停火。

    庫列巴4日推文表示，「俄羅斯軍隊從四面八方，向歐洲最大的札波羅熱核電廠開火。已經起火了，如果它爆炸，將是車諾比事故的10倍！俄羅斯人必須立即停火，讓消防員出動，建立安全區！」

    烏克蘭原能部說，札波羅熱核電廠的一個發電機組在俄軍的攻擊中被擊中，導致部分電站起火。原能部還說，消防員沒辦法在札波羅熱核電廠展開滅火，他們遭到近距離射擊。第一座發電裝置已被擊中。

    國際原子能總署（IAEA）推文表示，已了解到札波羅熱核電廠遭到砲擊的報導，並就此事與烏克蘭當局保持聯繫。

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