歐洲最大核電廠遭俄轟炸起火 爆炸威力恐比車諾比大10倍

2022/03/04 10:12

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯軍隊向烏克蘭一陣猛攻後,歐洲最大的札波羅熱(Zaporizhzhia)核電廠附近起火,烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)警告,如果札波羅熱核電廠爆炸,威力恐怕是車諾比事故的10倍,呼籲俄軍立即停火。

庫列巴4日推文表示,「俄羅斯軍隊從四面八方,向歐洲最大的札波羅熱核電廠開火。已經起火了,如果它爆炸,將是車諾比事故的10倍!俄羅斯人必須立即停火,讓消防員出動,建立安全區!」

烏克蘭原能部說,札波羅熱核電廠的一個發電機組在俄軍的攻擊中被擊中,導致部分電站起火。原能部還說,消防員沒辦法在札波羅熱核電廠展開滅火,他們遭到近距離射擊。第一座發電裝置已被擊中。

國際原子能總署(IAEA)推文表示,已了解到札波羅熱核電廠遭到砲擊的報導,並就此事與烏克蘭當局保持聯繫。

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!