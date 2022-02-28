俄閃電戰計畫受挫！ BBC：普廷成困獸更危險

俄總統普廷（Vladimir Putin，見圖）原計畫的「閃電戰」徹底失敗，《BBC》記者加德納分析，現在普廷進退兩難猶如困獸，恐怕令情勢更危險。（美聯社檔案照）

2022/02/28 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已進入第5天，俄羅斯原計畫火速拿下基輔的「閃電戰」徹底失敗，《BBC》記者加德納（Frank Gardner）分析，現在俄總統普廷（Vladimir Putin）進退兩難猶如困獸，但恐怕也令烏俄情勢更加危險。

據《BBC》報導，俄羅斯入侵烏克蘭進入第5日，俄國原始計劃48小時拿下基輔、72小時亡烏的「閃電戰」策略已經徹底宣告失敗，《BBC》特派員加德納分析，國際反應和制裁的嚴重程度已超乎普廷的預期，大幅重挫俄羅斯經濟和普廷的威望，現在普廷進退兩難，但也令烏俄情勢更加危險。

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加德納表示，俄羅斯一定會對此展開報復，例如大舉對西方機關進行網路攻擊，然而，目前普廷眼下最著急的應該是對外展示侵略烏克蘭的成功。

加德納指出，除非烏俄初次談判就達成希望渺茫的和平協議，不然俄羅斯只可能會加重對烏克蘭各城市的攻擊。

加德納也強調，根據俄羅斯過往在車臣、敘利亞等戰地的行徑，俄軍毫不在乎平民百姓的安全，且目前俄軍仍未使用部分毀滅性武器。

據悉，烏俄兩國談判代表台灣時間今（28）日晚間已在烏克蘭及白俄羅斯交界展開首次談判，但烏克蘭總統澤倫斯基（Vladimir Zelensky）事前除呼籲俄羅斯立即停火、撤軍外，對這場談判不抱太大的期望。

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