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    削弱資訊戰！ Meta、Google禁俄國官媒投放廣告

    Meta、Google等全球科技巨頭皆聯手抗俄，宣布將限制俄羅斯官方媒體在旗下平台投放廣告。（美聯社、法新社，本報合成）

    Meta、Google等全球科技巨頭皆聯手抗俄，宣布將限制俄羅斯官方媒體在旗下平台投放廣告。（美聯社、法新社，本報合成）

    2022/02/27 20:27

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引發國際撻伐，Meta、Google等全球科技巨頭皆聯手抗俄，宣布將限制俄羅斯官方媒體在旗下平台投放廣告，同時也誓言全力阻止誤導內容四處傳散。

    綜合外媒報導，Meta資訊安全政策主管格雷徹（Nathaniel Gleicher）26日在推特上宣布，Meta旗下包括臉書（Facebook）、instagram等平台，將禁止俄羅斯官媒在上面投放廣告獲利，或散布錯假消息誤導外界。此外，Meta也為烏克蘭用戶打造隱私「鎖定」功能，免遭俄國駭客趁虛而入。

    Google發言人艾席蒙（Michael Aciman）週六透露，公司正在「暫停」莫斯科政府資助的媒體在Google投放廣告和宣傳內容，「我們正積極監測俄烏發展，如有必要，會採取進一步措施」。Google旗下影音平台Youtube也表示，將限制俄官媒或親俄內容頻道的推薦，搜尋結果中將只顯示具公信力的內容，他們也應烏克蘭政府要求，在烏國當地完全屏蔽這些頻道。

    另外，早在2019年就禁止背後由國家政府控制的媒體投放廣告的推特（Twitter ），週五宣布已暫停所有在俄羅斯與烏克蘭的廣告，確保重要的公共安全信息不會被廣告「蓋過」。

    Meta、Google等全球科技巨頭皆聯手抗俄，宣布將限制俄羅斯官方媒體在旗下平台投放廣告。（美聯社）

    Meta、Google等全球科技巨頭皆聯手抗俄，宣布將限制俄羅斯官方媒體在旗下平台投放廣告。（美聯社）

    普廷派兵侵略烏克蘭，引發國際撻伐。（法新社）

    普廷派兵侵略烏克蘭，引發國際撻伐。（法新社）

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