削弱資訊戰！ Meta、Google禁俄國官媒投放廣告

2022/02/27 20:27

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引發國際撻伐,Meta、Google等全球科技巨頭皆聯手抗俄,宣布將限制俄羅斯官方媒體在旗下平台投放廣告,同時也誓言全力阻止誤導內容四處傳散。

綜合外媒報導,Meta資訊安全政策主管格雷徹(Nathaniel Gleicher)26日在推特上宣布,Meta旗下包括臉書(Facebook)、instagram等平台,將禁止俄羅斯官媒在上面投放廣告獲利,或散布錯假消息誤導外界。此外,Meta也為烏克蘭用戶打造隱私「鎖定」功能,免遭俄國駭客趁虛而入。

Google發言人艾席蒙(Michael Aciman)週六透露,公司正在「暫停」莫斯科政府資助的媒體在Google投放廣告和宣傳內容,「我們正積極監測俄烏發展,如有必要,會採取進一步措施」。Google旗下影音平台Youtube也表示,將限制俄官媒或親俄內容頻道的推薦,搜尋結果中將只顯示具公信力的內容,他們也應烏克蘭政府要求,在烏國當地完全屏蔽這些頻道。

另外,早在2019年就禁止背後由國家政府控制的媒體投放廣告的推特(Twitter ),週五宣布已暫停所有在俄羅斯與烏克蘭的廣告,確保重要的公共安全信息不會被廣告「蓋過」。

1/ We are now prohibiting Russian state media from running ads or monetizing on our platform anywhere in the world. We also continue to apply labels to additional Russian state media. These changes have already begun rolling out and will continue into the weekend.