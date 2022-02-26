捲入俄烏戰事 日本貨船航經黑海遭俄軍炸出大洞！

日本愛媛縣海運公司的貨船「納穆拉皇后號」，25日晚間航經黑海時遭俄軍艦飛彈誤擊。（圖翻攝自推特）

2022/02/26 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯24日大舉入侵烏克蘭，俄烏雙方25日深夜至26日凌晨更在基輔爆發激戰，俄國防部今也坦承有向基輔發射巡弋飛彈。沒想到週六有日本海運公司證實，他們有一艘貨船，在航經烏克蘭南部黑海時俄軍軍艦砲擊。

俄羅斯發動入侵後從海陸空三面夾擊烏克蘭，烏克蘭基礎建設部26日透露，黑海有2艘外國貨船捲入戰事，遭俄軍軍艦擊中。事後據日媒《NHK》 報導，其中一艘被擊中的貨船「納穆拉皇后號」（Namura Queen），其實是日本愛媛縣今治市一家海運公司所擁有，該公司也已證實此事，俄國的飛彈擊中該船船尾，在船尾設施炸出一個大洞。

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該海運公司指出，納穆拉皇后號是在25日晚間8點被飛彈擊中，當時船上有20名菲律賓籍船員，其中一人肩膀部位受到輕傷，其餘19人沒有受傷。負責人表示，目前該貨船已航向土耳其；黑海對於國際物流而言是個重要的地方，站在海運業界立場來看，希望俄烏問題可以早日解決。

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