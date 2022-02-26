為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    停止入侵烏克蘭！ 俄羅斯科學家共同聲明痛斥：俄國將成國際孤兒

    昨（25）日上百名俄羅斯的科學家和研究人員共同發表一份聲明，警告俄羅斯入侵烏克蘭將使自身成為國際孤兒。圖為示威者在俄羅斯聖彼得堡抗議政府發動戰爭。（美聯社）

    昨（25）日上百名俄羅斯的科學家和研究人員共同發表一份聲明，警告俄羅斯入侵烏克蘭將使自身成為國際孤兒。圖為示威者在俄羅斯聖彼得堡抗議政府發動戰爭。（美聯社）

    2022/02/26 21:40

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯24日入侵烏克蘭，昨（25）日上百名俄羅斯的科學家和研究人員共同發表一份聲明，不僅指出「俄羅斯發動這場戰爭沒有任何合理的理由，應對入侵烏克蘭負全部責任」，同時也警告，俄羅斯將成國際孤兒，並導致俄羅斯的研究人員無法與他國研究機構合作，進一步使俄國的文化和技術退步。

    《法廣》報導，昨日664名俄羅斯科學家和研究人員發表聲明指出，「我們在此對俄國在烏克蘭境內發動的戰爭行為表示強烈抗議。這個決定將導致大量人員死亡，它破壞了集體安全體系的基礎」。

    聲明也說，這場戰爭不過是企圖操縱烏東頓巴斯（Donbass）局勢，並將其作為發動軍事行動的藉口，「發動這場戰爭沒有任何合理的理由，烏克蘭對俄國並不構成威脅，針對它的戰爭是不公正和荒謬的」。

    聲明還表示，俄羅斯透過發動戰爭，讓自身孤立於國際舞台，這代表俄羅斯的研究人員將不能再以正常的方式進行研究，「因為如果不與其他國家廣泛合作，科學研究將難以進步」，俄羅斯發動戰爭「進一步加劇俄羅斯文化和技術的退步」。

    聲明最後呼籲俄羅斯當局，「立即停止所有針對烏克蘭的戰爭行為」，並要求「尊重烏克蘭國家的主權和領土完整，兩國之間所有的問題都可以和平解決」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    10萬難民逃難令人心酸 歐美即將對俄祭金融核彈
    2022/02/26 16:30

    10萬難民逃難令人心酸 歐美即將對俄祭金融核彈
    烏克蘭總統自拍影片「人還在基輔」 駁投降假新聞
    2022/02/26 15:56

    烏克蘭總統自拍影片「人還在基輔」 駁投降假新聞

    台中哪區成自住客新選擇？
    支援烏克蘭！韓外交部長與美國務卿通話 擬限制對俄出口
    2022/02/26 13:01

    支援烏克蘭！韓外交部長與美國務卿通話 擬限制對俄出口
    烏克蘭女國會議員剽悍持槍：我已經準備好開火
    2022/02/26 12:12

    烏克蘭女國會議員剽悍持槍：我已經準備好開火

    終結啤酒肚 專業醫師教這招
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播