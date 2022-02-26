停止入侵烏克蘭！ 俄羅斯科學家共同聲明痛斥：俄國將成國際孤兒

昨（25）日上百名俄羅斯的科學家和研究人員共同發表一份聲明，警告俄羅斯入侵烏克蘭將使自身成為國際孤兒。圖為示威者在俄羅斯聖彼得堡抗議政府發動戰爭。（美聯社）

2022/02/26 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯24日入侵烏克蘭，昨（25）日上百名俄羅斯的科學家和研究人員共同發表一份聲明，不僅指出「俄羅斯發動這場戰爭沒有任何合理的理由，應對入侵烏克蘭負全部責任」，同時也警告，俄羅斯將成國際孤兒，並導致俄羅斯的研究人員無法與他國研究機構合作，進一步使俄國的文化和技術退步。

據《法廣》報導，昨日664名俄羅斯科學家和研究人員發表聲明指出，「我們在此對俄國在烏克蘭境內發動的戰爭行為表示強烈抗議。這個決定將導致大量人員死亡，它破壞了集體安全體系的基礎」。

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聲明也說，這場戰爭不過是企圖操縱烏東頓巴斯（Donbass）局勢，並將其作為發動軍事行動的藉口，「發動這場戰爭沒有任何合理的理由，烏克蘭對俄國並不構成威脅，針對它的戰爭是不公正和荒謬的」。

聲明還表示，俄羅斯透過發動戰爭，讓自身孤立於國際舞台，這代表俄羅斯的研究人員將不能再以正常的方式進行研究，「因為如果不與其他國家廣泛合作，科學研究將難以進步」，俄羅斯發動戰爭「進一步加劇俄羅斯文化和技術的退步」。

聲明最後呼籲俄羅斯當局，「立即停止所有針對烏克蘭的戰爭行為」，並要求「尊重烏克蘭國家的主權和領土完整，兩國之間所有的問題都可以和平解決」。

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