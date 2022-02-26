噁心！中國噁男趁亂意淫烏克蘭女性引爆烏國民憤 中使館急籲隱藏身份

中國意淫烏克蘭女性言論引爆烏國民憤，中國使館眼見苗頭不對，改要滯烏中國人隱藏身份。（翻攝網路）

2022/02/26 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，中國政府要滯烏中國人在住處掛五星旗，如今風向急轉；戰火交鋒之下，中國噁男上網意淫烏克蘭女性，冷血噁心言論被烏克蘭媒體、民眾與西方媒體翻譯報導，引爆烏國民間憤怒。中國駐烏克蘭使館眼見苗頭不對，急忙改口，現在改要滯烏中國人「不要隨意亮明身份及展示具有識別性的標識」。

俄羅斯24日攻打烏克蘭，中國政府起初不願撤僑，要滯烏中國人自己在住處掛五星旗保平安；不少中國噁男覬覦烏克蘭女性，上網翻牆在各大社群平台狂刷意淫言論，稱烏克蘭為「歐洲子宮」，表示願意「收容」10歲至26歲烏克蘭女性，還要中駐烏使館宣傳「接烏克蘭未婚女來中國，不限人數」。

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不只中國民間意淫，中國共產黨相關微博帳號也跟著起鬨，「雲南省昆明市官渡區黨務政務信息公開平台官方微博」在25日發布「在昆明烏克蘭美女覺得中國更安全」影片，點閱刷到3.8萬次。

中國噁男心態與冷血言論被烏克蘭媒體、民眾與外媒翻譯報導，引發烏克蘭民憤；中駐烏使館眼見苗頭不對，今日上午急發「關於提醒中國公民注意社會治安風險的通知」，要求中國滯烏民眾「不要隨意亮明身份及展示具有識別性的標識」，與24日要滯烏中國人秀出五星旗保命的張揚心態截然不同。

中國少數理性聲音留言在相關新聞控評下消失，更多中國噁男忿忿不平，指責也有其他國家一樣意淫烏克蘭女性，嗆「『歐洲子宮』這件事怎麼沒人罵你們白人爹」、「烏克蘭一個小丑國，還要來教一個中立大國做事？」

中國噁男意淫烏克蘭女性，引發烏國民憤，卻反過來指責其他國家。（翻攝微博）

中國「雲南省昆明市官渡區黨務政務信息公開平台官方微博」在25日發布「在昆明烏克蘭美女覺得中國更安全」影片。（翻攝微博）

中國噁男言論被外國網友翻譯瘋傳。（翻攝微博）

中國噁男在各大社群平台上狂刷意淫言論。（翻攝微博）

中國噁男在各大社群平台上狂刷意淫言論，被外媒和網友翻譯瘋傳。（翻攝微博）

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