防俄軍斬首行動 華郵：美國準備助烏克蘭總統「撤離基輔」

《華盛頓郵報》報導，美國政府準備幫助烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）從基輔撤離，但遭澤倫斯基拒絕。（法新社）

2022/02/26 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，軍隊逐漸逼近首都基輔，美國媒體報導，美國政府準備幫助烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）從基輔撤離，但到目前為止，澤連斯基拒絕離開。

美國的情報認為，俄羅斯正在對烏克蘭政府執行斬首行動，準備推翻烏克蘭政府，而澤倫斯基就是首要目標。澤倫斯基24日也說，「敵人將我列為頭號目標，我的家人則是次要目標，他們想要通過摧毀國家元首，進而從政治上擊敗烏克蘭。」

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美國《華盛頓郵報》報導，根據澤連斯基1名幕僚透露，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）1月飛往烏克蘭與澤連斯基會面，討論俄國對烏克蘭日益增強的威脅時，澤連斯基詢問他和家人是否身陷險境，擔心俄羅斯會企圖殺害他。

這名幕僚說，伯恩斯並沒有具體回應，但明確表示澤倫斯基需要認真考慮他的個人安全問題。

熟悉這項訊息的美國官員說，根據情報顯示，早在首批俄羅斯軍隊越過邊境前，俄國的突擊隊可能已經潛入基輔。另1名美國高級官員說，美國官員最近幾天與澤連斯基就各種安全問題進行對話，包括總統最安全的安身之處，以確保烏克蘭政府的存續。

不過，烏克蘭官員稱，澤連斯基並沒有指示安全部門將他轉移到利沃夫等安全城市，儘管烏克蘭政府已經隨時在做準備。

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