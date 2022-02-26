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    還沒到高峰！南韓再增16萬6209例 單日死亡112人創新高

    南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診數持續攀升，昨單日新增確診稍降至16萬6209例，其中單日死亡達112例，創下歷史新高，迄今累計總確診數超過283.1萬例。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診數持續攀升，昨單日新增確診稍降至16萬6209例，其中單日死亡達112例，創下歷史新高，迄今累計總確診數超過283.1萬例。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    2022/02/26 10:23

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診數持續攀升，昨單日新增確診16萬6209例，其中單日死亡達112例，創下歷史新高，目前累計總確診數超過283.1萬例。

    綜合韓媒報導，根據中央防疫對策本部表示，截至今日0時，昨日新增16萬6209例確診，其中本土社區感染16萬6068例，境外輸入141例，單日新增死亡達112例，創下歷史新高，現有重症患者643例，相較於前1日減少12例；另，全國總確診數達283萬1283例，累計總死亡數達7895例、平均致死率為0.28%。

    報導指出，單日確診數相較於前1日增加319例，與前2週（12日）相比增加約2倍人數。國內專家指出，由於Omicron變異株所引發的疫情，預計於3月中旬將迎來高峰，因此當局正積極追加指定「集中人群管理醫療機構」，籌備能夠應對日增約30萬確診病患的醫療能量，預計增加約8千家醫院，可透過電話諮詢並開出處方箋，針對居家治療者所提供的簡單診療等門診中心，也將擴增至138處。

    據悉，截至26日，南韓國內接種第1劑疫苗人口已達87.4%，完整接種人口有86.4%，第3劑人口為60.9%。

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