單日確診破17萬例 南韓政府「逆向思考」認疫情飆升「短空長多」

南韓政府認為疫情飆升，短期來看，可能疫情風險加大，但從長遠來看，這將有利於恢復日常。（美聯社）

2022/02/23 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情飆升，單日確診飆破17萬例，和上週同期相比更幾乎為倍數成長，不過南韓政府卻認為，單日確診飆升，短期而言可能使疫情風險加大，但從長遠來看，這將有利於恢復日常。

根據《韓聯社》報導，截至今日凌晨0時，南韓新增17萬1452例確診，本土病例佔17萬1271例，另增99人死亡，總病例數來到232萬9182例，現有重症患者也增加到512例；不過南韓仍持續放寬防疫措施，公共場所營業時間原先限制營業至晚間9點，明起放寬至晚間10點，但私人聚會人數限制仍為6人，此次防疫措施將持續到3月13日。

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中央應急處置本部社會戰略組長孫映萊在例行發布會上表示，確診病例猛增可能釀成重症、死亡病例增多的險情，但從長遠來看，Omicron變異株的病死率明顯低於Delta，Omicron的擴散可以說有利於重返日常生活秩序。

報導指出，成為主要流行毒株的Omicron經過新一輪大流行，可使自然獲得免疫力的人群大增，從而形成群體免疫遏制擴散勢頭，比南韓更早經歷大流行的各國的疫情都在明顯消退。

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