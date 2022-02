烏克蘭遭入侵 歐洲歌唱大賽宣布禁止俄羅斯參賽

2022/02/26 12:55

〔即時新聞/綜合報導〕俄國入侵烏克蘭引發各國撻伐,美歐等多國宣布封鎖俄國總統普廷(Vladimir Putin)等人在國外的資產作為制裁,而每年舉辦「歐洲歌唱大賽」的歐洲廣播聯盟(EBU)於25日表示,考量俄國出兵攻打烏國,因此今年禁止俄羅斯參與比賽。

綜合外媒報導,歐洲廣播聯盟於24日發布聲明,有鑑於俄羅斯入侵烏克蘭,烏國現在面臨前所未有的危機,假使讓俄羅斯人參賽,這項歌唱比賽將會名譽掃地。

報導指出,今年歐洲歌唱大賽預訂於5月10至14日在義大利舉行,原本安排俄羅斯在5月10日比賽,不過自從烏克蘭於24日遭受俄軍入侵,烏國國家廣播公司的董事長便致信歐洲廣播聯盟,要求暫停俄羅斯的會員資格,且冰島、芬蘭、挪威等國家紛紛提出禁止俄羅斯出席今年賽事請求,經裁定後決定禁止俄國參賽。

據悉,俄羅斯於1994年首度參加歐洲歌唱大賽,截至目前為止已參賽過23次,最近一次冠軍由比蘭(Dima Bilan)於2008年獲得。

Statement from @EBU_HQ regarding Russia's participation in the Eurovision Song Contest 2022.https://t.co/HmKJdqVE4J pic.twitter.com/tVH6yFxzbq