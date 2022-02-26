烏克蘭遭入侵 歐洲歌唱大賽宣布禁止俄羅斯參賽

烏克蘭歌手馬拉（Jamala）於2021年8月在首都基輔獻唱。（美聯社）

2022/02/26 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕俄國入侵烏克蘭引發各國撻伐，美歐等多國宣布封鎖俄國總統普廷（Vladimir Putin）等人在國外的資產作為制裁，而每年舉辦「歐洲歌唱大賽」的歐洲廣播聯盟（EBU）於25日表示，考量俄國出兵攻打烏國，因此今年禁止俄羅斯參與比賽。

綜合外媒報導，歐洲廣播聯盟於24日發布聲明，有鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，烏國現在面臨前所未有的危機，假使讓俄羅斯人參賽，這項歌唱比賽將會名譽掃地。

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報導指出，今年歐洲歌唱大賽預訂於5月10至14日在義大利舉行，原本安排俄羅斯在5月10日比賽，不過自從烏克蘭於24日遭受俄軍入侵，烏國國家廣播公司的董事長便致信歐洲廣播聯盟，要求暫停俄羅斯的會員資格，且冰島、芬蘭、挪威等國家紛紛提出禁止俄羅斯出席今年賽事請求，經裁定後決定禁止俄國參賽。

據悉，俄羅斯於1994年首度參加歐洲歌唱大賽，截至目前為止已參賽過23次，最近一次冠軍由比蘭（Dima Bilan）於2008年獲得。

Statement from @EBU_HQ regarding Russia's participation in the Eurovision Song Contest 2022.https://t.co/HmKJdqVE4J pic.twitter.com/tVH6yFxzbq — Eurovision Song Contest （@Eurovision） February 25, 2022

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