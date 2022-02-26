NGO為烏軍籌款買裝備 Patreon募資頁面遭移除

為烏軍提供裝備的非政府組織「活著回來」，在募資平台Patreon收到數十萬美元捐款。然而，Patreon表示，不允許涉及購買軍備募款活動，並將退回捐款，圖為「活著回來」官網頁面。（擷自網路）

2022/02/26 00:45

〔中央社〕烏克蘭遭俄軍入侵之際，為烏軍提供裝備的非政府組織「活著回來」，在募資平台Patreon收到數十萬美元捐款。然而，Patreon表示，不允許涉及購買軍備募款活動，並將退回捐款。

美國新聞網站CNBC報導，Patreon昨天表示，已暫停其平台上一個非營利組織籌款活動，此籌款是為了向烏克蘭軍人分發防彈衣、醫療包和頭盔等。

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非營利慈善基金會「活著回來」（Come Back Alive）成立於2014年，總部位於烏克蘭首都基輔；負責人奇穆特（Taras Chmut）告訴CNBC，「活著回來」最後一次從其Patreon網頁取得款項，是去年8月。

奇穆特表示，數個月來，「活著回來」僅收到少量捐款；俄羅斯23日深夜對烏克蘭發動攻勢，超過30萬美元捐款湧入，其中許多是不到1000美元的捐款。

然而，昨天試圖造訪Patreon平台上「活著回來」募款頁面的人，卻只看到「此頁面已被移除」訊息。

奇穆特說，他嘗試取得帳戶細節並處理所獲捐款轉出事宜時，同樣看到頁面遭移除訊息。他表示，「活著回來」向Patreon發送電子郵件，Patreon則稱正在調查此事。

然而，Patreon發言人透過電郵向CNBC表明：「Patreon不允許任何涉及暴力或購買軍事裝備活動，不論其目的為何。」

Patreon發言人指出，公司正在調查這起事件的原因是「活著回來」捐款頁面上關於將會如何運用資金的陳述。

隨後，Patreon發布聲明表示，「活著回來」在其平台上的募款活動違反公司政策，Patreon因此刪除該頁面，帳戶中所有剩餘款項將會退還給捐款者。Patreon並提供了幾個由烏克蘭記者推薦的捐款管道。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨天發布全國軍事動員令；CNBC報導，然而，加入作戰者可能無法受到非常妥善保護。

曾在烏克蘭武裝部隊服役過的奇穆特表示：「我們有人因為沒有防彈衣而身亡。」他說，烏克蘭並不富裕，「活著回來」一直在幫助烏軍獲得他們所需裝備。

根據「活著回來」最近期年度報告，這一組織還提供了移動監控系統、電視和其他裝備。

奇穆特說，「活著回來」確實有其他募款方式，它的網站上有列出比特幣錢包代碼，但對外國人而言，Patreon募資頁面是最方便的捐款方式，且很多人已使用這一平台。

另外，區塊鏈分析公司Elliptic指出，在24日的12小時內，價值近40萬美元的比特幣捐款湧入「活著回來」。

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