美估基輔96小時內淪陷 烏克蘭政府1週內垮台

基輔一棟住宅大樓遭俄國飛彈擊中。（路透）

2022/02/25 15:54

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯大軍正一步步拿下烏克蘭首都基輔，美國《新聞週刊》（Newsweek）24日獨家指出，美方預估基輔可能在96小時內淪陷，抵抗力量很快會束手就擒，政府在1週內垮台；一名烏國官員也認同上述評估，但不認為政府會垮台。

美國3名不具名官員透露，俄國總統普廷下令軍隊對烏克蘭執行「去軍事化」行動，焦點將是包圍、迫使烏軍投降，否則就予以殲滅，預估俄軍會在96小時內控制基輔，烏國領導層會在1週內垮台。

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報導指出，俄軍對烏國政府和軍事單位發起閃電攻擊，加上頻頻釋出地面部隊攻佔車諾比核設施等戰略據地，似乎只是初期軍事行動，後續還有更全面的地面攻勢。一名與俄交手經驗豐富的美國前資深情報官員也表達相同看法，「在空襲、轟炸、地面戰真正開始後，基輔應會在數日內淪陷。烏軍可能還會抵抗，但也無法堅持太久。」

烏國總統澤淪斯基的一名親近人士也表示，基輔確實可能在96小時內被圍困，但他不認為澤淪斯基政府會垮台。在被問及烏國政府是否有信心突破俄軍包圍，他指「現在言之過早，但烏克蘭比預期更頑抗。」

北大西洋公約組織（NATO）一名外交官也對美方評估提到看法，「我個人的意見是，很不幸這確實十分可信。我認為頭24小時最為關鍵。」

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