〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭發動侵略行動第2日,外媒稍早報導,烏國首都基輔25日凌晨再傳爆炸巨響,且有民宅受波及起火,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)已出面證實俄軍恢復飛彈攻擊。

根據《天空新聞台》(Sky News)、《BBC》報導,烏克蘭總統澤倫斯基稍早發表全國演說證實,俄軍在當地時間25日凌晨4時許再度發動飛彈攻擊,且同時針對軍方與民間目標。據知,俄方先前曾稱不會攻擊平民。

此外,《天空新聞台》引述《俄新社》報導指出,澤倫斯基再控西方國家沒有實施足夠嚴厲的制裁,並稱全世界仍在遠觀烏克蘭正在發生的事情。

