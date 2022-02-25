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    烏克蘭駐美大使：俄軍1個排投降 稱不知要殺害烏國人

    烏克蘭駐美國大使馬爾卡羅娃（Oksana Markarova）24日表示，俄羅斯軍隊已有1個排向烏軍投降，對方聲稱「不知道被派到烏克蘭要殺害烏克蘭人」。（美聯社）

    烏克蘭駐美國大使馬爾卡羅娃（Oksana Markarova）24日表示，俄羅斯軍隊已有1個排向烏軍投降，對方聲稱「不知道被派到烏克蘭要殺害烏克蘭人」。（美聯社）

    2022/02/25 10:51

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭駐美國大使馬爾卡羅娃（Oksana Markarova）24日表示，不指望任何人為烏克蘭而戰，且俄羅斯軍隊已有1個排向烏軍投降，對方聲稱「不知道被派到烏克蘭要殺害烏克蘭人」。

    綜合媒體報導，馬爾卡羅娃24日在華盛頓召開記者會表示，烏克蘭軍隊鬥志高昂，「我們正在奮戰，不僅有勇敢和積極進取的軍隊，還有所有烏克蘭人參戰。」

    她說，從總司令處獲得的消息，烏克蘭軍隊擊落2架俄羅斯直升機和7架俄羅斯飛機，並摧毀幾輛俄羅斯卡車，且俄羅斯第74摩托化步兵旅（74th Motor Rifles Brigade）的其中1個排已經向烏軍投降。她補充說，「他們不知道被帶到烏克蘭是為了殺害烏克蘭人，他們以為在烏克蘭要做別的事情。」

    馬爾卡羅娃提到，「烏克蘭正在保衛我們的家園，現在是時候讓所有重視原則和領土完整的自由民主國家與我們站在一起，不僅是與我們站在一起，要與我們一起行動，制止這場歐洲戰爭。」

    馬爾卡羅娃說，因為烏克蘭不是北約和歐盟的成員國，因此烏克蘭不指望任何人會為我們而戰，但烏克蘭期待國際社會的幫助和維持和平的努力。

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