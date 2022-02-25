烏克蘭總統：將死守基輔

烏克蘭總統澤倫斯基。（路透資料照）

2022/02/25 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯24日對烏克蘭發動侵略行動，烏國全境遭到猛烈砲擊，歐洲正面臨第二次世界大戰以來最大型的戰爭。烏軍正與不斷進犯首都的俄國入侵者作戰，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）25日矢言將留守首都基輔。

根據《路透》報導，俄羅斯24日對烏克蘭展開海、陸、空全面入侵，隨著爆炸及槍聲席捲烏國主要城市，預估至少10萬人民緊急逃離家鄉，據信已有逾百人喪命。

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報導提及，美國及烏克蘭官員表示，俄羅斯的目標是佔領基輔並推翻政府。俄軍24日佔領了車諾比核電廠廠址，該地點位在從基輔到白俄羅斯的最短路徑內，而俄方已在白俄駐紮軍隊。

烏克蘭總統澤倫斯基透過視訊警告：「敵人將我列為頭號目標，我的家人則是次要目標，他們想要通過摧毀國家元首，進而從政治上擊敗烏克蘭。」

澤倫斯基明確指出，「我會留在首都（基輔），我的家人也都在烏克蘭。」

另據報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）被問及是否擔心澤倫斯基的安危，布林肯向哥倫比亞廣播公司（CBS）答道，「據我所知，澤倫斯基總統仍留在烏克蘭堅守崗位，而我們當然擔心所有在烏朋友的安危，包含政府官員及人民。」

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