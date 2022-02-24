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    三面夾擊畫面曝！ 烏克蘭邊防局證實：俄軍從克里米亞長驅直入

    烏克蘭時間24日清晨5時，俄羅斯運送軍備的戰車，正從克里米亞準備開往烏克蘭邊境。（圖擷取自@DPSU_ua官方推特）

    烏克蘭時間24日清晨5時，俄羅斯運送軍備的戰車，正從克里米亞準備開往烏克蘭邊境。（圖擷取自@DPSU_ua官方推特）

    2022/02/24 14:55

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）稍早下令，針對烏東頓巴斯區展開軍事行動後，俄軍火速推進，烏國首都基輔（Kyiv）傳出砲擊，敖德薩（Odessa）市的俄軍也迅速登陸，對此，烏克蘭國家邊防局稍早證實，遭到俄軍「三面夾擊」。

    根據《CNN》報導，烏克蘭國家邊防局指出，當地時間24日清晨5時，烏克蘭與俄羅斯、白俄羅斯接壤的邊境，遭到白俄羅斯支持的俄國軍隊攻擊。

    烏克蘭國家邊防局補充，俄軍朝烏國東北部邊境的盧甘斯克（Luhansk）、蘇梅（Sumy）、切爾尼戈夫（Chernihiv）及日托米爾（Zhytomyr）地區開火，目標鎖定邊境的部隊、巡邏隊與檢查哨點，以大砲、重型軍備及小型武器攻擊。

    同時，俄軍也在烏克蘭與克里米亞接壤的地區，發動襲擊。目前，烏克蘭邊防部隊、武裝部隊與國民衛隊正依據邊境的情勢，向俄軍回擊。

    俄軍調動兵力攻擊的態勢，形同從烏克蘭北方的白俄羅斯、東方的俄羅斯及南方的克里米亞，發動「三面夾擊」。

    《烏克蘭邊防局》的官方新聞稿指出，此次俄軍的攻擊行動，就是從當地時間24日清晨5時發生，監視器也拍下了俄羅斯運送軍備的戰車，正從克里米亞準備開往烏克蘭邊境的畫面。

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