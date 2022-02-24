批俄應放棄安理會主席角色 烏駐聯大使：現在緩和局勢太遲了

烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞。（路透）

2022/02/24 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕應對俄烏戰事，聯合國安全理事會正在加開緊急會議，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）表示，現在緩和局勢為時已晚，俄羅斯應放棄安理會「輪值主席國」的角色。

根據《CNN》報導，稍早聯合國安全理事會加開緊急會議，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）辯稱，俄國會採取行動是因為烏克蘭持續破壞明斯克協議。

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英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）嘆，俄羅斯幾個月來一直用槍抵在烏克蘭腦袋上，而此時普廷的手指已放在扳機上，呼籲俄羅斯避免戰爭，強調還有時間緩和局勢。

但烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）表示，現在緩和局勢為時「太晚了」，各國應協助制止俄烏衝突，他同時要求，俄羅斯駐聯合國大使應該放棄安理會主席的角色，因為只有愛好和平的國家才能進入安理會。

美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）認為，在會議的同時，普廷發出的是「戰爭訊息」，徹底蔑視安理會的責任，這是緊急情況，安理會需立即採取行動。

中國駐聯合國大使張軍呼籲各方保持冷靜，並稱「中國認為和平解決問題的大門還沒完全關上」。

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