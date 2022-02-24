烏克蘭全境遭飛彈空襲 官方指已造成數百人傷亡
2022/02/24 13:18
〔即時新聞／綜合報導〕俄國總統普廷宣布在烏克蘭展開特別軍事行動，隨即傳出烏國境內多處遭到飛彈空襲，美媒進一步引述烏克蘭內政部說法，稱這些空襲已經造成數百人傷亡。
《CNN》駐基輔特派記者錢斯（Matthew Chance）指出，根據烏克蘭內政部說法，在境內發生的空襲已造成數百人傷亡，但不清楚有多少人死亡、受傷或其它細節。錢斯在稍早的直播中，甚至還聽到背後傳來明顯爆炸聲，他強調，這是待在基輔以來首次聽到類似聲響。
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美國政府先前已多次警告，俄國將透過假訊息或內部滲透等方式取得開戰理由，第一波攻擊將採取空襲手段，且目標會直接鎖定首都基輔，如今局勢發展與美國情報預測不謀而合。
CNN’s Matthew Chance in Kyiv, Ukraine, stops his live reporting to put on gear as he and the team hear loud explosions near the city. https://t.co/y7MglyEtcd pic.twitter.com/YShfN9OBQf— CNN （@CNN） February 24, 2022