烏克蘭全境遭飛彈空襲 官方指已造成數百人傷亡

2022/02/24 13:18

〔即時新聞/綜合報導〕俄國總統普廷宣布在烏克蘭展開特別軍事行動,隨即傳出烏國境內多處遭到飛彈空襲,美媒進一步引述烏克蘭內政部說法,稱這些空襲已經造成數百人傷亡。

《CNN》駐基輔特派記者錢斯(Matthew Chance)指出,根據烏克蘭內政部說法,在境內發生的空襲已造成數百人傷亡,但不清楚有多少人死亡、受傷或其它細節。錢斯在稍早的直播中,甚至還聽到背後傳來明顯爆炸聲,他強調,這是待在基輔以來首次聽到類似聲響。

美國政府先前已多次警告,俄國將透過假訊息或內部滲透等方式取得開戰理由,第一波攻擊將採取空襲手段,且目標會直接鎖定首都基輔,如今局勢發展與美國情報預測不謀而合。

CNN’s Matthew Chance in Kyiv, Ukraine, stops his live reporting to put on gear as he and the team hear loud explosions near the city. https://t.co/y7MglyEtcd pic.twitter.com/YShfN9OBQf