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    川普警告︰「烏克蘭災難」之後 下一個就是台灣

    美國前總統川普22日示警，「烏克蘭災難」之後，下一個就是台灣，因為中國領導人習近平將把俄羅斯對烏克蘭的行動當作侵犯台灣的信號。（路透、美聯社，本報合成）

    美國前總統川普22日示警，「烏克蘭災難」之後，下一個就是台灣，因為中國領導人習近平將把俄羅斯對烏克蘭的行動當作侵犯台灣的信號。（路透、美聯社，本報合成）

    2022/02/23 17:05

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯承認烏東2個分離主義地區為主權獨立國家，引發國際撻伐。美國前總統川普22日示警，「烏克蘭災難」之後，下一個就是台灣，因為中國領導人習近平將把俄羅斯對烏克蘭的行動當作侵犯台灣的信號。川普還把習近平與俄羅斯總統普廷比喻為「孿生姐妹」，並強調，如果是他在位，這2人不會有出手機會。

    川普在佛州的私人俱樂部海湖莊園（Mar-a-Lago）接受右翼保守派談話節目《The Clay Travis and Buck Sexton Show》訪問時，發表相關看法。他並認為，普廷「宣布烏克蘭大半地區是獨立的，太厲害了」、這意味著普廷派兵是去「維和」而不是傳統的入侵，是非常「精明」（savvy）的舉動。他還主張美國可以在美墨邊境問題上效法俄羅斯，但他並未詳加說明。

    川普同時指責拜登總統在烏克蘭問題上的「災難性」表現，並強調在他的政府領導下，這種事絕不會發生。他談到中國政府時說「現在奧運會結束了，看看你的秒錶，對吧？這正是習近平想要的。」

    川普說，習近平與普廷是一樣的，他們就像「雙胞胎姐妹」，習近平將把俄羅斯對烏克蘭的行動，當作奪回台灣的信號。他說，「接下來將是中國出手，當然如果我在，他們不會有機會。」

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